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Winter-Laufbekleidung für Damen

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Nike Swift
Nike Swift Therma-FIT Laufweste (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Swift
Therma-FIT Laufweste (Damen)
€ 99,99
Nike Tempo
Nike Tempo Repel-Laufjacke für Damen
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Nike Tempo
Repel-Laufjacke für Damen
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Nike Storm-FIT Swift
Nike Storm-FIT Swift Damen-Laufjacke
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Nike Storm-FIT Swift
Damen-Laufjacke
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Nike Swift
Nike Swift Therma-FIT Laufjacke (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Swift
Therma-FIT Laufjacke (Damen)
€ 124,99
Nike Swift
Nike Swift Verstaubare Repel-Laufjacke (Damen)
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Nike Swift
Verstaubare Repel-Laufjacke (Damen)
€ 119,99
Nike AeroSwift Aerogami
Nike AeroSwift Aerogami Storm-FIT Laufjacke (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike AeroSwift Aerogami
Storm-FIT Laufjacke (Damen)
€ 234,99
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft Damen-Laufweste
Recyclingmaterialien
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Damen-Laufweste
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Damen-Laufbekleidung für den Winter: bring dein Training aufs nächste Level

Wenn es draußen kälter wird, brauchst du Damen-Laufbekleidung für den Winter, die dich beim Training angenehm warmhält. Unsere Langarmshirts und Leggings mit hohem Bund bieten optimale Abdeckung und schließen die Wärme ein. Die Nike Therma-FIT Technologie zum Beispiel reguliert die Körpertemperatur und hilft dir dabei, auch bei Kälte warm zu bleiben. Ihr Kompressionsgewebe fördert die Durchblutung der Muskeln – so beugst du Verletzungen beim Aufwärmen vor und erholst dich schneller beim Cooldown. Jacken oder Westen aus unserer Kollektion an Damen-Laufbekleidung für den Winter sind die perfekte zusätzliche Lage. Gesteppte Styles schließen die Luft zwischen den Schichten ein – für ein angenehm warmes Tragegefühl, ohne zu beschweren.


Setze auf gemütliche Features wie Kragen und Taschen mit Fleece-Innenfutter. Über Säume mit Kordelzug verstellst du die Passform je nach Temperatur, während Stretch-Bündchen vor Zugluft und Nässe schützen. Du brauchst Platz für deine Essentials? In Styles mit leicht zugänglichen Taschen hast du alles griffbereit. Uns ist wichtig, dass du dich wohlfühlst. Deshalb gibt es unsere Damen-Winterlaufbekleidung in einer breiten Auswahl an Designs und Passformen. Ob neutrale Töne oder unübersehbare Prints: Wir haben etwas für jeden Geschmack. Und natürlich darf der ikonische Nike Swoosh nicht fehlen – unser Zeichen für Premium-Qualität.


Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Unterstütze uns dabei und halte Ausschau nach Winterlaufbekleidung für Damen mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.