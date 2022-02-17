So bekommst du mehr Bizeps

Im Jahr 2014 stellte das American Council on Exercise (ACE) eine Liste der besten Bizepsübungen zusammen, um zertifizierte Personal Trainer:innen bei der Entwicklung von Programmen für ihre Kund:innen zu unterstützen. Das Council beauftragte Sportwissenschaftler:innen der University of Wisconsin-La Crosse und des Universitätsprogramms für klinische Sportphysiologie damit, die effektivsten Übungen zu ermitteln.

Die Wissenschaftler:innen testeten sieben beliebte Übungen, bei denen es sich überwiegend um Variationen des Bizeps-Curls handelte. Dieser kann im Stehen oder im Sitzen ausgeführt werden, wobei in jeder Hand ein Gewicht gehalten wird und die Arme nach unten ausgestreckt am Körper liegen. Bei dieser Übung wird der Oberarm nicht bewegt. Du beugst nur den Unterarm gegen einen Widerstand (Widerstandsband, Kurzhantel, Langhantel) und führst das Gewicht in Richtung Schulter.

Laut ACE sind die folgenden Übungen (aufgeführt nach ihrer Effektivität) am besten für den Aufbau der Bizepsmuskeln geeignet:

Concentration Curls: Bei dieser Übung trainierst du im Sitzen. Du legst den Ellbogen des Arms, den du trainierst, auf der Innenseite des Oberschenkels ab und führst mit einer Kurzhantel einarmige Curls aus. Cable Curls: Hierbei trainierst du an einem Kabelzug und führst die Curls entweder nur mit einem Arm oder mit beiden Armen gleichzeitig aus. Chin-ups: Hierbei greifst du eine Klimmzugstange im Untergriff (die Handflächen zeigen zu dir, die Handrücken nach außen) und machst Klimmzüge mit oder ohne Unterstützung. Langhantel-Curls: Bei dieser Übung trainierst du Bizeps-Curls im Stehen mit einer Langhantel mit Gewichtsscheiben. Bizeps-Curls mit SZ-Stange (weiter Griff): Hier führst du Bizeps-Curls mit einer speziellen Hantelstange aus, die über abgewinkelte Griffe verfügt, um den Bizeps (oder Trizeps, je nach Übung) zu trainieren und Verletzungen zu vermeiden. Du greifst die Stange schulterbreit. Bizeps-Curls mit SZ-Stange (enger Griff): Bei dieser Übung greifst du die Hantelstange enger als schulterbreit. Bizeps-Curls auf der Schrägbank: Hier trainierst du im Sitzen auf einer schrägen Hantelbank, der Oberkörper ist also leicht nach hinten geneigt. In jeder Hand hältst du eine Kurzhantel. Beim Absenken der Arme bilden Schulter und Handgelenk eine gerade Linie. Preacher Curls: Diese Bizeps-Curls trainierst du an einer speziellen Hantelbank, auch Scott-Curl-Bank genannt. Die Ellenbogen liegen dabei auf einer Armablage in einer Linie zu den Schultern.

Weitere beliebte Übungen für den Bizeps, die nicht getestet wurden, sind Hammer-Curls, Push-ups, Diamond Push-ups und vorgebeugtes Rudern mit Untergriff.