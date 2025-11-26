Laut Leo Hipp, Leistungsphysiologe bei Human Powered Health in Boston, Massachusetts, lässt sich die kardiovaskuläre Ausdauer am besten mit einem regelmäßigen, fordernden Cardio-Training stärken.

Natürlich ist nicht jede:r gleich fit. Man sollte es mit Workouts zur Steigerung der aeroben Ausdauer daher also nicht gleich übertreiben, wenn der Körper nicht daran gewöhnt ist. "Wenn du gerade erst mit dem Training anfängst, solltest du langsam beginnen. Da reichen schon 10 bis 15 Minuten in der ersten Woche", meint Kevin Salinas, NASM-CPT und Master Instructor bei CycleBar.

Für Neulinge empfiehlt Salinas Joggen oder Walken. "Dann kannst du die Intensität langsam steigern, indem du die Dauer erhöhst", sagt er.

Profi-Tipp: Wenn du das Training auf dem Laufband anspruchsvoller gestalten möchtest, kannst du die Steigung erhöhen oder zusätzlich Kurzhanteln verwenden.

Fortgeschrittenen empfiehlt Hipp drei bis fünf Einheiten und insgesamt mindestens 150 Minuten Cardio-Training pro Woche. "Damit der Sauerstoff effektiv verwertet wird, was zusätzlich den Vorteil hat, dass der Fettstoffwechsel zur Energiegewinnung angeregt wird, sollte man nur mit 65 bis 75 Prozent der maximalen Herzfrequenz trainieren", erklärt er. Dies wird auch als Zone-2-Training bezeichnet.

Laut Fox sind schnelles Gehen, Laufen, Radfahren, Schwimmen und Gruppenkurse hervorragende Möglichkeiten, die aerobe Ausdauer zu verbessern. Wenn man bei diesen und anderen Cardio-Workouts eine gewisse Kondition aufgebaut hat, kann man sie anspruchsvoller gestalten. "Das Wichtigste ist, diese Aktivitäten über einen längeren Zeitraum mit moderater bis hoher Intensität auszuführen und die Häufigkeit, Intensität, Zeit oder Komplexität allmählich zu steigern, um das Herz-Kreislauf-System zu fordern", sagt sie.

Was am wichtigsten ist, wenn du dir ein Ausdauerziel setzt? Die Übungen müssen Spaß machen! "Wenn du Sport treibst, den du liebst, ist es wahrscheinlicher, dass du langfristig am Ball bleibst und von den zahlreichen gesundheitlichen Vorteilen profitierst", so Fox.

Bevor du mit einem neuen Trainingsprogramm beginnst, solltest du dich auch immer an deine Ärztin oder deinen Arzt wenden – vor allem, wenn du bereits gesundheitliche Probleme hast.