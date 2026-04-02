Workouts, die sowohl aerobe Übungen als auch Widerstandstraining beinhalten, können eine effiziente Möglichkeit sein, mehrere Muskelgruppen gleichzeitig zu trainieren, wodurch du als Athlet:in vielseitiger wirst. Aber eine wichtige Frage beim Hybrid-Training ist: Solltest du Cardio-Training vor oder nach dem Gewichtheben machen?

Vieles hängt von deinen Zielen ab, z. B. davon, ob du dich auf Fettabbau, Muskelaufbau oder Leistungssteigerung konzentrierst. Möglicherweise könntest du sogar ein zweites Workout pro Tag in Betracht ziehen, bei dem du ein komplettes Workout in der ersten Tageshälfte machst und dann eine zweite volle Einheit zu einem späteren Zeitpunkt. Ob das für dich machbar ist, hängt in der Regel von anderen Faktoren ab, zum Beispiel, ob du es zeitlich überhaupt einrichten kannst, wie fit du bist und wie du selbst am liebsten trainieren möchtest.

Vielleicht ist es am besten, wenn du Kraft- und Cardio-Training jeweils an verschiedenen Tagen machst. Wie auch immer du diese Workouts in deinen Trainingsplan einbaust: Wichtig ist, dass du sie beide regelmäßig durchführst.