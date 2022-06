5 Vorteile des täglichen Gehens

Wer tagsüber spazieren geht, kann sich abends einer Studie zufolge auf einen besseren Schlaf freuen. Bei der vierwöchigen Untersuchung fanden japanische Forscher:innen heraus, dass Erwachsene, die keinen regelmäßigen Sport treiben, dafür aber 30 Tage lang jeden Tag 10.000 Schritte gehen sollten, nach eigenen Angaben schneller einschliefen, länger schliefen und eine bessere Schlafqualität (also beispielsweise einen erholsamen Schlaf) hatten.

In einer anderen Studie mit einer Gruppe gesunder, junger Erwachsener im Alter zwischen 19 und 36 Jahren sollten die Teilnehmer:innen über einen Zeitraum von 12 Wochen jeden Tag eine Stunde zu Fuß (mit mindestens 60 Schritten pro Minute) gehen. Die in der Fachzeitschrift Sport Sciences for Health veröffentlichten Ergebnisse zeigten, dass tägliche Spaziergänge im Freien mit einer besseren Schlafqualität und -dauer, weniger Schlafstörungen und einem geringeren Bedarf an Schlafmitteln einhergingen.

Aber warum ist das alles überhaupt wichtig? Schlaf ist für unser allgemeines Wohlbefinden ausschlaggebend. Gemäß den National Institutes of Health, einer Behörde des US-amerikanischen Gesundheitssystems, leiden etwa 50 bis 70 Millionen Erwachsene in den USA an Schlaf- oder Wachstörungen, was mit zahlreichen gesundheitlichen Problemen wie Herzkrankheiten, Bluthochdruck, Schlaganfall, Diabetes, Fettleibigkeit und bestimmten Krebsarten in Verbindung gebracht wird.