5 Vorteile des täglichen Gehens

Wenn du gedacht hast, dass ein Spaziergang kein richtiges Workout ist, dann solltest du unbedingt weiterlesen.

"Spazieren gehen wird von vielen Menschen häufig als Workout übersehen, weil es ihnen zu leicht vorkommt", sagt Sharon Gam, Ph.D., C.S.C.S., ACE-HC, Personal Trainerin und Gesundheitscoach mit Doktortitel in Sportphysiologie. "In Wahrheit können Spaziergänge die beste Form der Bewegung sein, die fast alle von uns ausüben können, da sie nicht schwer ist."

Da Spazierengehen in der Regel nicht auf die Gelenke geht und auch weniger anstrengend ist, kann es laut Dr. Gam eine ideale Aktivität für Leute mit Gelenk- oder Muskelschmerzen sein. "Spaziergänge lassen sich auch mühelos in einen vollen Terminkalender aufnehmen, da weder besondere Fähigkeiten noch spezielles Training dafür erforderlich sind", ergänzt Ernährungsspezialistin Melina B. Jampolis, M.D., die außerdem den Podcast Practically Healthy by Dr. Melina moderiert.

"Du könntest beispielsweise zu Fuß zur Arbeit gehen, einen Spaziergang in der Mittagspause einlegen, dich mit Kollegen zum Walking Meeting verabreden, deinen Hund Gassi führen oder mit Freund:innen regelmäßig spazieren gehen", sagt sie.

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