Funktioniert HIIT wirklich: Die Vorteile des HIIT-Workouts

Es mag etwas schwer zu glauben sein, dass ein 15-minütiges Workout so viele Vorteile haben soll. Man soll doch eigentlich mindestens eine Stunde lang trainieren, oder? Da ist etwas dran. Wenn du 15 Minuten lang LISS-Übungen machst, hast du nicht annähernd denselben Nutzen. Die Vorteile von HIIT kommen vom aneroben Training. Und zwar aus folgenden Gründen:



In der Arbeitsphase von HIIT absolvierst du anaerobes Training. Laut Definition des American College of Sports Medicine ist anaerobes Training "intensive physische Aktivität von sehr kurzer Dauer, die von den Energiequellen innerhalb der sich zusammenziehenden Muskeln befeuert wird, und die den inhalierten Sauerstoff als Energiequelle nicht benötigt".



Anaerob bedeutet wörtlich "ohne Sauerstoff". Ohne Sauerstoff erzeugen unsere Zellen Adenosintriphosphat (ATP) durch Glykolyse. Glykolyse ist die Aufspaltung von Glukose, der Energiequelle innerhalb des sich zusammenziehenden schnell zuckenden Muskels. Bei anaerobem Training wird weniger ATP produziert als bei aerobem Training – und durch die Abwesenheit von Sauerstoff ist anaerobes Training weniger energieeffizient und die Milchsäurebildung ist stärker. Diese Art Training wirst du also nicht besonders lange machen können, bevor du eine Pause benötigst.



Aus diesem Grund wechselst du beim High-Intensity-Intervalltraining zwischen Arbeits- und Ruhephasen. In den Ruhephasen gehst du zum aeroben Stoffwechsel über und baust Milchsäure ab, um erneut die nötige Leistung bringen zu können. Nun stellt sich EPOC ein und regt deinen Stoffwechsel nach dem Workout an, sodass du dich gut regenerieren kannst.