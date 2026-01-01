NIKE換季優惠店 新竹復興

NIKE換季優惠店 新竹復興

Cerrado • Abre a las 12:00 p.m.

竹北市復興三路二段 6+PLAZA購物廣場1樓

編號105-1/105-2號單元

新竹縣, 台湾, 30273, TW

+886 3-6580351

Horario de la tienda

dom: 11:00 a.m. - 9:00 p.m.
lun - jue: 12:00 p.m. - 9:00 p.m.
vie: 12:00 p.m. - 9:30 p.m.
sáb: 11:00 a.m. - 9:30 p.m.

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