Fuera de la cancha y en las gradas, las cosas han evolucionado de forma similar. El estadio Anfield ha rejuvenecido gracias a Spion Kop 1906 y a los seguidores del Liverpool Spirit of Shankly (denominado así por el icónico entrenador del Liverpool que llevó al club de la antigua segunda división a ser el campeón de Inglaterra), y a muchos movimientos no oficiales de fans. The Kop empezó a crear lazos con el club después de un período de inestabilidad y ahora están más cerca que nunca de los héroes de la cancha.



"Tengo 27 años y esto es algo que he esperado toda mi vida", comenta Max Stevens, otro miembro del grupo, "1906 está formado por jóvenes que no habían nacido o no recuerdan la última vez que ganamos la liga, por lo que este es un momento muy importante para nosotros. Ha pasado mucho tiempo. Es increíble que por fin lo logremos".

Max agrega: "Creo que, ahora más que nunca, podemos transmitir los mismos sentimientos al equipo, además de que la solidaridad y el compañerismo son una parte clave del reciente éxito. Todos escuchamos las historias de Shankly y su visión del socialismo tanto en el fútbol como en la vida, y el equipo que tenemos ahora se acerca mucho a esas historias con las que crecimos".

Gracias a que todos vamos en la misma dirección y a que las cosas en la cancha por fin concuerdan, Spion Kop, como siempre, ha podido dirigir su atención hacia causas que van más allá del fútbol y de los muros del Anfield. El socialismo de Shankly no es solo un lema y sus valores se extienden más allá de los eslóganes en sábanas rojas.