Socios comunitarios - Nike

María del Carmen Francisco Martínez, entrenadora del Proyecto Cantera (una organización sin fines de lucro que ayuda a niñas en situación de desventaja a través del fútbol), explica que el deporte es clave para que las niñas alcancen sus metas. "Nunca debemos poner en duda el hecho de que el campo de juego es un espacio donde puedes pertenecer y que, como mujeres, podemos destacar en cualquier deporte. A través de los deportes, puedes conocer a muchas personas que a su vez podrían convertirse en nuevas amistades o en mentores. Puedes aprender a comunicarte, resolver conflictos, adquirir disciplina, esforzarte más, llegar más lejos, coexistir, ser líder y muchas cosas más". Buscamos apoyar lo mejor posible a comunidades como Proyecto Cantera para garantizar que la siguiente generación de niñas tenga todo lo necesario para tener éxito dentro y fuera de la cancha.