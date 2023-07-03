Socios comunitarios - Nike

En colaboración con Rebel Girls
Socios comunitarios
Alrededor del mundo, Nike apoya a personas y comunidades que ayudan a niñas dentro y fuera de la cancha.
Con el apoyo adecuado, todo es posible.
María del Carmen Francisco Martínez, entrenadora del Proyecto Cantera (una organización sin fines de lucro que ayuda a niñas en situación de desventaja a través del fútbol), explica que el deporte es clave para que las niñas alcancen sus metas. "Nunca debemos poner en duda el hecho de que el campo de juego es un espacio donde puedes pertenecer y que, como mujeres, podemos destacar en cualquier deporte. A través de los deportes, puedes conocer a muchas personas que a su vez podrían convertirse en nuevas amistades o en mentores. Puedes aprender a comunicarte, resolver conflictos, adquirir disciplina, esforzarte más, llegar más lejos, coexistir, ser líder y muchas cosas más". Buscamos apoyar lo mejor posible a comunidades como Proyecto Cantera para garantizar que la siguiente generación de niñas tenga todo lo necesario para tener éxito dentro y fuera de la cancha.
Europa
El fútbol es para todos. Nike apoya múltiples iniciativas en Europa que buscan mejorar la vida de las niñas a través de este increíble deporte. Desde ofrecer a personas refugiadas un espacio comunitario hasta ayudar a niños marginados y vulnerables, y ofrecer educación a las niñas que más lo necesitan, nos aseguramos de estar ahí para las comunidades que marcan la diferencia en lo que más importa.
El resto del mundo
Colaboramos con proyectos en todo el mundo para ayudar a las niñas a comenzar a jugar y mejorar su nivel. Entre otras cosas, estos proyectos crean oportunidades para que se expresen a través de la combinación del fútbol con la poesía, garantizan su acceso al deporte o celebran a las mujeres que juegan en la comunidad musulmana. Hay muchas iniciativas increíbles en todo el continente. Con la creciente popularidad del fútbol en esa parte del mundo, seguimos apoyando a los grupos que trabajan con la meta de lograr que las niñas se sientan seguras, tomadas en cuenta y tratadas con igualdad.