Nike Teens: rompe las reglas

Rompe las reglas
Nike Teens
No se trata de encajar, se trata de destacar, así que cambia las reglas. Desata tu creatividad con capas de ropa, mezcla colores diferentes y elige accesorios audaces. Cuando superas los límites, no se trata de esto o aquello, sino de esto Y aquello. Sprint y golf. Baile y kickboxing. Básquetbol y natación. ¿Por qué elegir una actividad cuando puedes hacerlas todas? El deporte y el estilo no conocen límites.
Libera tu creatividad
✅ Empieza con lo inesperado: Encuentra uno o dos productos favoritos para crear tu look a partir de ellos. Piensa en unos lentes de sol, unos tenis o una prenda con un color atrevido para atraer todas las miradas.
✅ Crea tu look: Elige prendas que te permitan alcanzar tus objetivos, sin importar cómo te muevas, cómo las combines o si captan todas las miradas. Piensa en productos como los shorts Nike Pro, prendas de manga larga y camisetas de tirantes, y en la falda plisada Nike Sportswear. Se trata de sentir apoyo mientras desatas tu creatividad.
✅ Complementa el look con accesorios: Cuando crees que ya lo tienes, siempre puedes ir un paso más allá. Agrégale una gorra o una banda para el cabello para personalizar el look.
"Me encanta romper las reglas e innovar con mi propio estilo".
Kamia
Bailarina, runner y jugadora de tenis
Dale tu toque personal
Muévete a tu manera. Vístete como tengas ganas. Y haz que cualquier sitio sea tu pasarela. Descubre la funcionalidad y el estilo en prendas como la chamarra Nike Dri-FIT con las mangas fruncidas y los pants Nike de tejido Woven de tiro medio. Si estás agarrando el ritmo, superándolo, o simplemente comiéndote el mundo, elige unos looks que estén a la altura.