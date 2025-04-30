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Rompe las reglas

Nike Teens
Última actualización: 30 de abril de 2025
2 minutos de lectura
Nike Teens: rompe las reglas

No se trata de encajar, se trata de destacar, así que cambia las reglas. Desata tu creatividad con capas de ropa, mezcla colores diferentes y elige accesorios audaces. Cuando superas los límites, no se trata de esto o aquello, sino de esto Y aquello. Sprint y golf. Baile y kickboxing. Básquetbol y natación. ¿Por qué elegir una actividad cuando puedes hacerlas todas? El deporte y el estilo no conocen límites.

Nike Teens: rompe las reglas

Libera tu creatividad

Empieza con lo inesperado: Encuentra uno o dos productos favoritos para crear tu look a partir de ellos. Piensa en unos lentes de sol, unos tenis o una prenda con un color atrevido para atraer todas las miradas.

Crea tu look: Elige prendas que te permitan alcanzar tus objetivos, sin importar cómo te muevas, cómo las combines o si captan todas las miradas. Piensa en productos como los shorts Nike Pro, prendas de manga larga y camisetas de tirantes, y en la falda plisada Nike Sportswear. Se trata de sentir apoyo mientras desatas tu creatividad.

Complementa el look con accesorios: Cuando crees que ya lo tienes, siempre puedes ir un paso más allá. Agrégale una gorra o una banda para el cabello para personalizar el look.

Nike Teens: rompe las reglas

"Me encanta romper las reglas e innovar con mi propio estilo".

Kamia
Bailarina, runner y jugadora de tenis

Nike Teens: rompe las reglas

Dale tu toque personal

Muévete a tu manera. Vístete como tengas ganas. Y haz que cualquier sitio sea tu pasarela. Descubre la funcionalidad y el estilo en prendas como la chamarra Nike Dri-FIT con las mangas fruncidas y los pants Nike de tejido Woven de tiro medio. Si estás agarrando el ritmo, superándolo, o simplemente comiéndote el mundo, elige unos looks que estén a la altura.

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Publicado originalmente: 30 de abril de 2025