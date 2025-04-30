Nike Teens: rompe las reglas

✅ Empieza con lo inesperado: Encuentra uno o dos productos favoritos para crear tu look a partir de ellos. Piensa en unos lentes de sol, unos tenis o una prenda con un color atrevido para atraer todas las miradas.

✅ Crea tu look: Elige prendas que te permitan alcanzar tus objetivos, sin importar cómo te muevas, cómo las combines o si captan todas las miradas. Piensa en productos como los shorts Nike Pro, prendas de manga larga y camisetas de tirantes, y en la falda plisada Nike Sportswear. Se trata de sentir apoyo mientras desatas tu creatividad.

✅ Complementa el look con accesorios: Cuando crees que ya lo tienes, siempre puedes ir un paso más allá. Agrégale una gorra o una banda para el cabello para personalizar el look.