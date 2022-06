¿Puedes nadar con tu período? Los expertos lo explican

Si tienes un juego de flotadores o un mono de competencia, puedes ir a nadar cualquier día del mes, incluso los días en que estés menstruando, comenta la Dra. Alyssa Dweck, ginecóloga y autora de "The Complete A to Z for Your V" y experta en salud sexual de INTIMINA.

"Si sabes nadar, es seguro hacerlo durante tu período como lo es en cualquier otro momento", comenta.

Que quede claro: no importa el tipo de agua (una piscina, el mar, un lago o algo parecido), generalmente es seguro hacerlo durante el período menstrual.

Según Dweck, muchas personas tienen miedo de que, al meterse al mar mientras sangran, atraigan tiburones u otras especies con dientes afilados. "Sin embargo, es poco probable que un tiburón te ataque mientras sangras", dice.

Es más, el International Shark Attack File informa que no hay nada que demuestre que las personas que sangran tengan más probabilidades de ser mordidas que las que no lo hagan.

"Muchas personas bucean de manera segura mientras tienen su período menstrual, y seguimos sin observar un patrón claro de aumento en los ataques", indicaba el reporte.