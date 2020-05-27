Obtén más de cada carrera

Enfocarte en el "porqué" o en el propósito de tu running te motiva mucho más que pensar solamente sobre qué tan lejos o qué tan rápido irás, comenta Bennett. Además, cada vez que corres y cumples ese propósito, esa es una razón para felicitarte.



Conocer el "porqué" es clave también para desarrollar tu fortaleza mental o qué tanto estás dispuesto a soportar en el empeño de conseguir una meta de running. Después de todo, de la misma forma que tus músculos tienen que trabajar para superar tus límites y mantenerte en movimiento cuando las cosas se ponen difíciles, también tu resistencia mental es vital. Recordar el "porqué" de tu running es una buena forma de potenciar esa fuerza interior.



Lo más importante es que practicar running con un propósito puede hacer más divertidas tus carreras. "El running debe recordarte que estás activo y vivo", comenta Bennett. "Se supone que debemos de disfrutar el running, elegimos hacerlo". Eso puede ser difícil cuando estás mirando la pequeña pantalla de tu reloj con GPS constantemente.



Eso no significa que te tengas que deshacer de los números. Lo que sugiere Bennett es tratar de agregar alguna otra métrica para medir el éxito de una carrera. ¿Subiste hasta la cima de una cuesta letal de tu vecindario por primera vez? ¿Tuviste una grandiosa idea para un proyecto de trabajo? ¿Viste un amanecer increíble? "Ninguna de estas cosas tiene que ver con qué tan lejos o qué tan rápido corriste", comenta Bennett, "pero todas son grandiosas y ese es el aspecto más poderoso del running".