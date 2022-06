Nueva intensidad: A’ja Wilson

¿Cómo crees que tu legado les abrirá el camino a las atletas que vengan después de ti?

A'JA: Nunca hubiera pensado que a los 24 años estaría hablando de dejar un legado. Honestamente me cuesta trabajo pensar que hay jóvenes que quieren ser como yo. El legado no se trata de mí, sino de quienes me siguen. Estoy aquí para hablar de lo que creo. No puedo complacer a todo el mundo. Si lo hiciera, no sería yo. No soy un símbolo de chica negra. Soy una mujer negra y amo todo lo que soy, y no me disculparé por eso. Esta es mi plataforma para ayudar a la próxima chica negra a que no la ignoren.