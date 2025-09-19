De bloques a tenis: presentamos la colección Nike Air Max Dn x LEGO®

Construye tu estilo desde los pies: presentamos la colección Nike Air Max Dn x LEGO®
Novedades de productos
Saca tu lado más divertido con la última colaboración de Nike y The LEGO Group.
- Este lanzamiento marca la primera colaboración oficial entre Nike y The LEGO Group: descubre la playera de Sportswear, el balón de básquetbol y los tenis de la colección Nike Air Max Dn x LEGO.
- The LEGO Group y Nike lanzarán esta colección el 1 de agosto de 2025.
- El 1 de septiembre de 2025 llegarán más diseños icónicos.
La imaginación pisa fuerte
Estos nuevos tenis te llevarán a un universo donde la diversión y la imaginación no tienen límites. La colección Nike Air Max Dn x LEGO es mucho más que una colaboración: es la puerta a un mundo en el que reinan el deporte y la creatividad. Max, el héroe de los Nike Air Max, y las minifiguras LEGO se asoman en las burbujas de Air y los detalles holográficos que recorren la entresuela de estos tenis, invitando a los peques a soñar a lo grande. Sentirán que flotan mientras impulsan su imaginación con cada paso.
La parte superior incorpora una malla texturizada con relieve que evoca el diseño icónico de los ladrillos LEGO. Estos tenis, bañados en el inconfundible color amarillo de las minifiguras, respiran creatividad: desde el llamativo distintivo rojo de LEGO en la lengüeta hasta el logotipo holográfico estampado en el talón y la caja en la que vienen. Además, las burbujas de Air esconden más de una sorpresa, como la minifigura de un alienígena dispuesto a robarte una sonrisa. "Ambas marcas despiertan algo especial en muchos consumidores", afirma Eden Pearson, directora global de la línea de calzado Sportswear para niños. Y este modelo rinde tributo a esas personas a las que les fascinan tanto los tenis como los mundos LEGO.
El calzado de la colección Air Max Dn x LEGO se lanzará junto con una playera y un balón de básquetbol de la colección Nike x LEGO, cada uno con el inconfundible color amarillo LEGO y el logotipo de la marca compartida Nike x LEGO. Fruto de la unión de dos marcas legendarias, esta nueva línea reinventa los clásicos de siempre con una propuesta atrevida e innovadora que marca el inicio de una nueva era para el deporte y la diversión.
La colección, además de destacar por su diseño y sus prestaciones, busca reavivar esa mirada inocente y curiosa propia de la infancia. "Eso es lo que nos mueve cada día", explica Eden.
"Colaborar con una marca que promueve la inclusión y devuelve a los niños y a las niñas las ganas de jugar es justamente lo que nos impulsó a crear este producto".
Eden Pearson
Directora global de la línea de calzado Sportswear para niños
No es solo un calzado, es una invitación a hacer una pausa, jugar y dejar volar la imaginación. "Lo que realmente queremos es devolver la chispa de la ilusión a aquellos niños y niñas que están perdiendo el gusto por jugar, o que tal vez ya lo hayan hecho", afirma Eden.
Para hacer realidad esta visión, los equipos se sumergieron en el legado de ambas marcas y rescataron elementos de colecciones icónicas para dar forma a algo nunca visto. "Una parte clave del proceso de diseño fue reunir a los equipos de The LEGO Group y Nike para analizar lo que verdaderamente define a ambas marcas", añade Eden. ¿El resultado? Una colección pensada no solo para moverse, sino también para dar alas a la imaginación.
Nike y The LEGO Group no solo están creando algo nuevo: están construyendo un mundo donde la diversión y el deporte van de la mano. "Es un calzado que realmente conecta bien con The LEGO Group y lleva a nuestros hijos a un espacio moderno con Nike", señaló Pearson. Ese espacio combina el juego con el apasionante mundo del deporte.
Es hora de ajustarse las agujetas y vivir nuevas aventuras: preparados, listos, ¡a jugar!