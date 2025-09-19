De bloques a tenis: presentamos la colección Nike Air Max Dn x LEGO®

Estos nuevos tenis te llevarán a un universo donde la diversión y la imaginación no tienen límites. La colección Nike Air Max Dn x LEGO es mucho más que una colaboración: es la puerta a un mundo en el que reinan el deporte y la creatividad. Max, el héroe de los Nike Air Max, y las minifiguras LEGO se asoman en las burbujas de Air y los detalles holográficos que recorren la entresuela de estos tenis, invitando a los peques a soñar a lo grande. Sentirán que flotan mientras impulsan su imaginación con cada paso.

La parte superior incorpora una malla texturizada con relieve que evoca el diseño icónico de los ladrillos LEGO. Estos tenis, bañados en el inconfundible color amarillo de las minifiguras, respiran creatividad: desde el llamativo distintivo rojo de LEGO en la lengüeta hasta el logotipo holográfico estampado en el talón y la caja en la que vienen. Además, las burbujas de Air esconden más de una sorpresa, como la minifigura de un alienígena dispuesto a robarte una sonrisa. "Ambas marcas despiertan algo especial en muchos consumidores", afirma Eden Pearson, directora global de la línea de calzado Sportswear para niños. Y este modelo rinde tributo a esas personas a las que les fascinan tanto los tenis como los mundos LEGO.