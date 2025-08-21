Kobe 3 Protro: cómo Nike actualizó un ícono con tecnología moderna

Kobe 3 Protro: cómo Nike rediseñó un ícono con tecnología moderna
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Rediseñados para el nivel de juego actual, los Kobe 3 Protro ofrecen responsividad, tracción y comodidad de otro nivel en un diseño limpio y funcional creado para quienes juegan basquetbol de verdad.
El lanzamiento de los Kobe 3 Protro no solo rinde homenaje a la legendaria historia de Kobe, sino que también representa la reintroducción de unos tenis de básquetbol de alto rendimiento diseñados para el juego actual. Diseñados pensando en los atletas modernos, los Kobe 3 Protro ofrecen todo lo que necesitas: comodidad, tracción, transpirabilidad y rebote en una combinación de colores elegante y sencilla totalmente en blanco con un patrón de tracción en forma de diamante que rinde homenaje al segundo nombre de la hija mayor de Kobe, Diamanté.
Ya sea que entrenes en el gimnasio, juegues torneos de fin de semana o solo busques una experiencia excepcional en la cancha, los Kobe 3 Protro cumplen con lo que necesitas. La edición renovada de los tenis que Kobe usó durante su temporada 2007-08 como MVP se centra en la innovación funcional que no sacrifica el diseño.
Diseñados para tu juego
No son unos tenis solo para ver y admirar. Son unos que usas al máximo. Los Kobe 3 Protro cuentan con tecnología mejorada para brindar soporte a los atletas que se mueven con velocidad, precisión y control. Si juegas rápido y buscas responsividad, este modelo te ofrece amortiguación de largo completo Zoom Strobel de la entresuela rediseñada. La amortiguación de largo completo es una mejora de dos unidades Zoom Air más pequeñas a una de Zoom completo.
“Sentirás el rebote de inmediato”, dijo Hailey Dunham, analista de pruebas de productos de calzado de básquetbol de Nike. “Los atletas nos dijeron que querían más comodidad en la planta del pie, así que la hicimos más suave y con mayor responsividad que los Kobe 3 original. Esa combinación realmente funciona”.
La parte superior, inspirada visualmente en una red de básquetbol, no es solo por estética. Con respaldo de malla, ofrece contención y ventilación, para mantener tu pie en su lugar mientras lo deja respirar. La suela mejorada ayuda a los jugadores a hacer cambios de dirección, paradas bruscas y despegues explosivos con la confianza que hizo famoso a Black Mamba.
“Es la primera vez que revisamos la suela, la entresuela y la parte superior juntas en unos Protro”, agregó Jeni Takekawa McDonald, directora de productos de calzado Kobe en Nike. “Escuchamos los comentarios de las pruebas de uso e hicimos actualizaciones reales”.
“Esta es una versión más inteligente, precisa y mejorada de un modelo que ya destacaba por su desempeño”.
Jeni Takekawa McDonald
Directora de producto de calzado Kobe
Pruebas con comentarios reales, resultados reales
Los diseñadores de Nike realizaron cinco rondas de pruebas en los Kobe 3 Protro, un proceso riguroso que refleja los principios implacables de la Mamba Mentality de Kobe. Tanto atletas hombres como mujeres participaron para aportar una contribución equilibrada en una amplia gama de estilos de juego. Los resultados fueron reveladores.
“Probamos el modelo original con nuestra muestra Protro, y 12 de 15 personas que hicieron la prueba prefirieron el Protro”, dijo Dunham. “Fue entonces cuando supimos que teníamos algo especial”.
Para quienes prefieren los tenis low, el corte de altura media de los Protro 3 representa un cambio, pero vale la pena probarlo. “Te sorprendería saber cuántos jugadores dijeron que se sentían más seguros y aún móviles”, dijo Dunham. “Incluso los atletas acostumbrados a las caídas se adaptaron rápidamente y valoraron el soporte”.
Características técnicas que te encantarán
- Zoom Strobel de largo completo: máximo retorno de energía y sensación de contacto con la cancha
- Entresuela Cushlon 3.0: soporte ligero que no compromete el rebote
- Parte superior de TPU con respaldo de malla: bloqueo seguro y mayor transpirabilidad
- Patrón de tracción en forma de diamante: grip mejorado y control multidireccional
- Perfil de corte mid: soporte equilibrado del tobillo sin sacrificar la movilidad
Diseñado para
Estos tenis son para jugadores de verdad que necesitan un equipo confiable. El verdadero diferenciador de los Kobe 3 Protro es el rendimiento bajo presión. Ya sea que juegues en la defensa haciendo cortes rápidos o en la delantera, y necesites soporte en aterrizajes y pivotes, los Kobe 3 Protro son ideales para quienes pasan mucho tiempo en la cancha.
Las herramientas están aquí. El estándar es alto. Ahora es tu turno.
Preguntas frecuentes: Kobe 3 Protro
¿Cuándo se lanzarán los Kobe 3 Protro?
El lanzamiento de los Nike Kobe 3 Protro se programó para el 23 de agosto de 2025, fecha en la que se conmemora el cumpleaños de Kobe Bryant. Será una edición limitada sin reposiciones previstas.
¿Cuánto costarán los Kobe 3 Protro?
Los Kobe 3 Protro estarán disponibles en tallas para adultos por $200. Los precios pueden variar a medida que estén disponibles nuevas combinaciones de colores y estilos, así que mantente al tanto de las actualizaciones en la app SNKRS.
¿Qué diferencia a los Kobe 3 Protro de los Kobe 3 originales?
Los Kobe 3 Protro incorporan tecnología de rendimiento moderna mientras conservan la integridad del diseño original. Cuentan con una tracción mejorada, con amortiguación Zoom Strobel de largo completo, una mejora importante de las Kobe 3 originales, y una mayor transpirabilidad.
¿Cómo se probaron los tenis?
El proyecto incluyó cinco rondas de pruebas, lo que destaca la dedicación para perfeccionar el diseño de los tenis.
¿Qué importancia tienen los elementos de diseño?
La parte superior, inspirada en la red de las canastas, recrea el movimiento de una red al encestar y representa la fluidez de Kobe en la pista. El patrón de tracción en forma de diamante rinde homenaje al segundo nombre de su hija mayor, Diamanté, y combina dos aspectos de vital importancia para Kobe: el baloncesto y la familia.