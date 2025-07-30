Lanzamiento de los Ja 3: los tenis más personalizados de Morant hasta la fecha

Los Ja 3: un diseño de vanguardia que acapara todas las miradas
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Ja Morant y Nike crearon unos tenis que se ven (y se sienten) como los del propio Ja.
En la cancha, Ja Morant no conoce el miedo, nos deslumbra con su dribble explosivo y jugadas espectaculares en el aire. El número 12 convierte cada jugada en un espectáculo de TV. Esa misma energía es la que inspira sus tenis más recientes: los Ja 3. Además de ofrecer alto rendimiento, esta silueta cuenta la historia de un niño que pasó de entrenar en el patio con su padre a convertirse en Novato del año de la NBA y recibir honores de All-NBA.
Ja siempre ha superado los límites y ha hecho las cosas a su manera. Por eso no sorprende que él haya sido parte clave de la historia detrás de su nuevo calzado. Cuando te pongas los Ja 3, sabrás que usas algo auténticamente Ja.
Un proceso de diseño innovador
Para crear su tercer modelo exclusivo, Ja comenzó a intercambiar ideas con el equipo de diseño de Nike por correo electrónico. Colaborar a distancia es habitual, pero el equipo decidió ir más lejos. Así que organizaron un encuentro con Ja en San Francisco para darle forma a más ideas.
“Queríamos que se sintiera como un artista, no solo como un atleta”, dice Ben Nethongkome, el diseñador principal en esa primera reunión.
Más tarde, Ja llegó a la sede principal de Nike en Beaverton, Oregón, con su familia para una reunión más extensa. Durante las sesiones, Ja no solo ofreció comentarios. Estaba completamente involucrado. Participó como uno más del equipo, al crear el diseño desde cero, entre ideas, bocetos y pintura. Ese cambio provocó algo nuevo. Y dio lugar a los tenis Ja más personalizados hasta el momento.
Cuando Ja pintó un Swoosh, rompió con lo convencional. Lo puso en diagonal, con fuerza e intención. Nethongkome lo notó de inmediato. ¿Ese ángulo? Evocaba la forma de una “J”. Ponerle la letra A al lado, no fue casualidad: fue la decisión clave que fusionó el legado de Nike con la identidad de Ja. Lo más icónico de los Ja 3 salió directamente de la mente de Ja.
Como primer atleta exclusivo de la Generación Z en una línea exclusiva de Nike Básquetbol, Ja no solo está cambiando las reglas del juego, sino también las del proceso creativo, al dar vida a un calzado con el que cualquier jugador puede pisar la cancha con confianza.
Make Them Watch: La próxima era de Ja
Para evolucionar hay que atreverse a innovar, pero sin perder la esencia que define a Ja como atleta. “Soy quien soy. Nunca voy a cambiar”, le dijo al equipo de diseño. Por eso, el nuevo diseño incorpora los arañazos icónicos de los modelos anteriores. En esta edición, cada capa y trazo reflejan lo que Ja representa en la cancha: velocidad y una actitud que no se rinde.
Mejoras listas para la cancha
Uno de los grandes retos para el equipo de diseño fue innovar sin renunciar a un precio accesible. Para dar forma al futuro del calzado, había que pensar de forma diferente. Es la primera vez que un calzado de rendimiento de básquetbol de Nike integra una capa completa de espuma ZoomX Foam híbrida, lo que aumenta el impulso y la comodidad.
Todo el diseño fue cuidadosamente elegido para potenciar los movimientos de Ja y asegurar que cualquier jugador se mantenga enfocado mientras rompe defensas o vuela por la duela. El patrón de tracción de la suela donde se repite el logotipo de Ja, está diseñado para seguir cada unos de sus giros y cambios de dirección. “Queríamos darle más tiempo en el aire y mantenerlo firma para esos cambios de dirección y bajadas”, dijo Monique Currie, gerente sénior de línea de productos y ex atleta de la WNBA. “Cuando Ja deja atrás a la defensa con su técnica crossover bulldog, su calzado responde con toda la potencia que su estilo necesita”.
El elixir
Ja llama al 2025 su año de despegue, y su visión en cada detalle del este modelo refleja esa energía imparable que lleva dentro y fuera de la cancha. Para el primer lanzamiento de los Ja 3, Ja y el equipo se enfocaron en un par de colores que capturan esa actitud imposible de ignorar que él tiene cuando pisa la cancha. Con nombres como “Light Show” y “Price of Admission”, está claro que estos tenis tienen algo que decir, al igual que Ja cada vez que pisa la cancha: si parpadeas, te lo pierdes.
El lanzamiento de los Ja 3 presenta un estilo que conecta con atletas y con cualquiera que quiera robar miradas, gracias a cada detalle, incluidas las texturas con rasguños. Los Ja 3 se lanzarán en agosto de 2025. Los nuevos tenis estarán disponibles en ciertas tiendas y en Nike.com.
Preguntas frecuentes
¿Qué hace que los Ja 3 sean diferentes?
Es el primer calzado Ja creado desde cero. El diseño, tracción y texturas reflejan el estilo personal de la estrella del básquetbol.
¿Sirven para jugar al aire libre?
Sí. El patrón de tracción se creó para responder a movimientos rápidos y precisos, en especial la técnica bulldog crossover exclusiva de Ja.
¿Cuál es la historia detrás del grafiti?
Ja pintó con aerosol letras y swooshes durante una sesión creativa en el campus de Nike. Esa obra inspiró la tipografía y el logotipo del modelo.
¿Habrá más combinaciones de colores?
Sí. Pronto llegarán más combinaciones de colores.