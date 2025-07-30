Lanzamiento de los Ja 3: los tenis más personalizados de Morant hasta la fecha

Más tarde, Ja llegó a la sede principal de Nike en Beaverton, Oregón, con su familia para una reunión más extensa. Durante las sesiones, Ja no solo ofreció comentarios. Estaba completamente involucrado. Participó como uno más del equipo, al crear el diseño desde cero, entre ideas, bocetos y pintura. Ese cambio provocó algo nuevo. Y dio lugar a los tenis Ja más personalizados hasta el momento.

Cuando Ja pintó un Swoosh, rompió con lo convencional. Lo puso en diagonal, con fuerza e intención. Nethongkome lo notó de inmediato. ¿Ese ángulo? Evocaba la forma de una “J”. Ponerle la letra A al lado, no fue casualidad: fue la decisión clave que fusionó el legado de Nike con la identidad de Ja. Lo más icónico de los Ja 3 salió directamente de la mente de Ja.

Como primer atleta exclusivo de la Generación Z en una línea exclusiva de Nike Básquetbol, Ja no solo está cambiando las reglas del juego, sino también las del proceso creativo, al dar vida a un calzado con el que cualquier jugador puede pisar la cancha con confianza.