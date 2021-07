Nuevas vencedoras: Megan Rapinoe y Sue Bird.

MEGAN: crea una sensación de comunidad y pertenencia. Además, te permite hacer algo al respecto porque notas que hay a tu alrededor un sistema que te apoya y siente lo mismo que tú. Al incluir la perspectiva individual de cada una y nuestras diferentes experiencias de vida, podemos salir a un mundo que, en realidad, no se creó para nosotras, que no encaja con nosotras y no fue diseñado para nosotras, e irrumpir en él para ocupar el espacio que nos merecemos. Para nosotras, puedes ser blanca, negra, hetero, gay, trans, etc. Puedes ser hipercompetitiva, tímida pero competitiva, extrovertida y no tan competitiva; me faltarían ejemplos de lo que puedes ser en el mundo y creo que eso es muy liberador.