El logotipo Nike de A’ja Wilson desafía las expectativas

El logotipo de A’ja Wilson no es solo un símbolo estampado en la colección A’One. Es una declaración, un símbolo de superación de límites. Toda la carrera de A'ja ha consistido en reescribir las expectativas, y su logotipo es una extensión de eso. No encaja en lo que supuestamente es un logotipo deportivo, porque a ella tampoco se la puede encasillar.

"Dio de qué hablar: tanto si lo amaban como si lo odiaban, seguían hablando de él", dice Josanna sobre su diseño. "Eso significa que está viviendo dentro de ti, está en tu mente, lo estás evaluando de alguna manera. Te saca de tu zona de confort y te permite abrirte a algo poco convencional".

Llevar el logotipo de A’ja Wilson no es solo una opción. Es una declaración. Estás apostando por algo irreverente, algo imparable, algo que no se conforma, que domina. No pide reconocimiento; lo exige. Porque destacar no es un riesgo. Es la única manera de convertirse en leyenda. Igual que A’ja.