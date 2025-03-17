El logotipo Nike de A’ja Wilson desafía las expectativas
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El símbolo de la estrella del básquetbol es más que un logotipo; es una declaración de presencia, empoderamiento y personalidad.
A'ja Wilson nunca ha encajado en un molde. Su dominio en la cancha y su confianza inquebrantable fuera de ella vuelven su presencia innegable. Esa esencia ahora vive en su logotipo exclusivo de Nike: un emblema brillante que representa su personalidad multifacética, trayectoria e impacto. No obstante, como ocurre con todas las expresiones poderosas de identidad, no se concibió para entenderse fácilmente. Se concibió para sentirse.
"Quiero que, cuando los atletas se pongan mis tenis o cualquiera de las prendas de mi colección, sientan la fuerza que hay detrás de ese logotipo: el poder de soñar a lo grande y luego darlo todo con estilo y confianza", dice A’ja.
El proceso creativo para diseñar el logotipo de A'ja Wilson fue tan poco convencional como ella misma. El proceso profundamente complejo y la intención de desafiar expectativas lo convirtieron en una extensión real de una de las fuerzas más dinámicas del básquetbol.
Un logotipo que da de qué hablar
Cuando Josanna Torrocha, la diseñadora de tenis y ropa experta de Nike, se propuso crear el símbolo de A’ja, sabía que debía ser tan distintivo y cautivador como la atleta: Dinámica, vibrante y poco convencional. La obtención de la esencia de A’ja suponía ir más allá de la fórmula tradicional del logotipo deportivo (simétrico y estilizado) para crear algo que vibrara con la energía de ella.
Al principio había muchas cosas en el suelo del área de corte: enfoques que eran más sencillos y no tan exclusivos de A’ja. Josanna trabajó con ahínco, boceto tras boceto, hasta convertir su idea inicial en algo más parecido a una "A". Al final, el brillo característico de A’ja protagonizó el diseño, porque refleja la energía que transmite y la forma en que ilumina todo a su paso.
Josanna estudió el movimiento, la energía y la presencia de A’ja; se basó en la letra manuscrita de la estrella del básquetbol para aludir a su letra "A" inicial: una firma personal para que el símbolo fuera inconfundiblemente suyo. La forma brillante rinde homenaje al apodo de "diamante en bruto" de A’ja, a su presencia imponente y a su afición por los detalles llamativos y femeninos, como el brillo y las perlas. Incluso la asimetría del diseño era singular y reflejaba la capacidad de A’ja para llamar la atención a su manera.
El elemento final fue un número "1" sutil pero potente e integrado en el diseño, que simboliza la colección Nike A'One de A’ja y la cima en la que está.
"Si no conoces mi brillo, ahora lo conocerás. Y punto".
A'ja Wilson
Controvertido pero potente
La reacción al logotipo de A’ja fue inmediata y dividida. A algunos les encantó su audacia y originalidad. Otros tuvieron dificultades para entenderlo.
"Hubo una reacción muy controvertida", mencionó Josanna. "Eso es lo máximo que un diseñador podría desear porque siempre quieres que alguien sienta algo por tu trabajo. Si son indiferentes, eso significa que no hiciste tu trabajo".
Sin embargo, A’ja nunca vaciló. A diferencia de todo lo perteneciente al portafolio de Nike, lo sintió fiel a ella: inesperado, pero aún basado en los elementos que valora. El reconocimiento inmediato del logotipo es característico de la forma en que diseñó los tenis A’One.
Más que un logotipo, es un movimiento
El logotipo de A’ja Wilson no es solo un símbolo estampado en la colección A’One. Es una declaración, un símbolo de superación de límites. Toda la carrera de A'ja ha consistido en reescribir las expectativas, y su logotipo es una extensión de eso. No encaja en lo que supuestamente es un logotipo deportivo, porque a ella tampoco se la puede encasillar.
"Dio de qué hablar: tanto si lo amaban como si lo odiaban, seguían hablando de él", dice Josanna sobre su diseño. "Eso significa que está viviendo dentro de ti, está en tu mente, lo estás evaluando de alguna manera. Te saca de tu zona de confort y te permite abrirte a algo poco convencional".
Llevar el logotipo de A’ja Wilson no es solo una opción. Es una declaración. Estás apostando por algo irreverente, algo imparable, algo que no se conforma, que domina. No pide reconocimiento; lo exige. Porque destacar no es un riesgo. Es la única manera de convertirse en leyenda. Igual que A’ja.