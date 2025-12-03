Devin Booker inicia un nuevo capítulo en su historia con Nike con la colección Book 2

Los Nike Book 2 combinan características de diseño antiguas y nuevas. Su inspiración se basa en los modelos de básquetbol de Nike de la vieja escuela mejorados con un toque actual. Por ejemplo, la suela duradera de los Nike Book 2 presentan un patrón de tracción de espiga inspirado en los Nike Air Force 1, pero con una base más ancha y de mayor apoyo para una mayor estabilidad.

Los Nike Book 2 mantienen las cosas emocionantes al ofrecer opciones de diseño retro y más actuales. Dos modelos cuentan con una parte superior de malla ligera similar a la Nike Air Zoom Spiridon original de 1997, mientras que los otros muestran un aspecto más contemporáneo con una nueva parte superior moldeada que proporciona el mismo soporte en el mediopié y un ajuste firme similar a los tenis de básquetbol distintivos de Nike.

El guardia de los Phoenix Suns agregó elementos de diseño complejos a sus tenis exclusivos para seguir contando su historia. Por ejemplo, la suela de los Book 2 presenta un motivo del desierto inspirado en los cactus que hace referencia clara a Phoenix, Arizona, la ciudad donde Booker dejó su huella en la NBA. Además, la selección de combinaciones de colores de los Book 2 hace referencia al ascenso de la superestrella de un destacado jugador de básquetbol universitario hasta convertirse en All-Star de los Phoenix Suns en la NBA.