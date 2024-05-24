La historia de los Nike Huarache

En 1991, Nike presentó unos tenis que no se parecían a ninguna otra cosa de venta en el mercado.

"Era un diseño tan diferente que ni siquiera necesitaba un Swoosh", afirmó Tinker Hatfield, encargado del proyecto. Recordó que algunas personas decían: "No puedes diseñar unos tenis en Nike sin un gran Swoosh lateral".

"Mi opinión era que estos tenis eran tan únicos que solo Nike se habría atrevido a hacer algo así, y los tenis no necesitaban un Swoosh", comentó Tinker.