La historia de los Nike Cortez

Los Cortez fueron los primeros tenis para correr de Nike que dejaron ver el genio del diseño de Bill Bowerman, cofundador de Nike y legendario entrenador de atletismo. Él siempre buscaba que sus atletas desataran su mayor potencial y mejoraran su capacidad de correr. Los Cortez se derivaron de muchas versiones de prototipos, hasta que finalmente iniciaron una revolución en los tenis para correr.

Cuando se hizo el lanzamiento de los Cortez a finales de los años 60, ofrecían una amortiguación hasta entonces desconocida para los corredores de fondo estadounidenses. Se debió a que los Cortez fueron los primeros tenis para correr en los que se combinaron una entresuela de largo completo con una capa de goma esponjosa justo debajo de la parte superior. Los Cortez no solo se convirtieron en los tenis para correr más vendidos de Nike, sino que la nueva combinación de amortiguación también se convirtió en la norma del sector; de este modo, la planta del pie tuvo mejor amortiguación para absorber impactos y se cambió la historia del calzado.