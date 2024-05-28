La historia de los Nike Cortez

La historia de los Cortez
Department of Nike Archives
Todos los detalles sobre los tenis de correr revolucionarios.
Los Cortez fueron los primeros tenis para correr de Nike que dejaron ver el genio del diseño de Bill Bowerman, cofundador de Nike y legendario entrenador de atletismo. Él siempre buscaba que sus atletas desataran su mayor potencial y mejoraran su capacidad de correr. Los Cortez se derivaron de muchas versiones de prototipos, hasta que finalmente iniciaron una revolución en los tenis para correr.
Cuando se hizo el lanzamiento de los Cortez a finales de los años 60, ofrecían una amortiguación hasta entonces desconocida para los corredores de fondo estadounidenses. Se debió a que los Cortez fueron los primeros tenis para correr en los que se combinaron una entresuela de largo completo con una capa de goma esponjosa justo debajo de la parte superior. Los Cortez no solo se convirtieron en los tenis para correr más vendidos de Nike, sino que la nueva combinación de amortiguación también se convirtió en la norma del sector; de este modo, la planta del pie tuvo mejor amortiguación para absorber impactos y se cambió la historia del calzado.
En 1971, una influyente revista de corredores mencionó que los Cortez eran "los tenis de entrenamiento de larga distancia más populares de Estados Unidos".
Estos tenis se han convertido en unos de los más famosos de la historia de Nike, y no solo entre los runners. Gracias al acolchado adicional en el antepié, una mayor amortiguación en el talón y la gran tracción con diseño de espiga en la planta del pie, los Cortez desafiaron y redefinieron las normas de amortiguación y tracción de la época.
Y todo surgió gracias a un entrenador (Bowerman, en la fotografía de arriba) para quien las necesidades de sus atletas eran prioritarias. Ese enfoque constante en el atleta es un principio profundamente arraigado que ha llevado a Nike a innovar productos desde la fundación de la empresa.
Desde que estos tenis surgieron como un gran avance de innovación para los runners, su evolución y ampliado atractivo han ido más allá de este grupo. Por ejemplo, en el año 2000, Nike presentó los Nike Cortez 3 SE Olympic Low, con logotipos Swoosh en rojo y plateado, la inscripción "USA" cosida en el talón y una exclusiva suela translúcida.
En la actualidad, estos tenis siguen siendo muy populares, con modelos en cuero, gamuza y otros estilos para el día a día que se usan en todo el mundo.