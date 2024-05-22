La historia de los Nike Air Force 1

Antes de que se lanzaran los AF1, los tenis de básquetbol eran lo más básico posible. Se solían llevar con tres, cuatro y hasta cinco pares de calcetines para suavizar los aterrizajes en el cemento.

Para crear unos tenis con más soporte, Bruce Kilgore, el diseñador de los Air Force 1, se inspiró en unas botas de senderismo de Nike llamadas Approach. Como el senderismo implica movimientos enérgicos ascendentes y descendentes, las Approach tenían un talón más bajo que aliviaba la presión en el tendón de Aquiles. Kilgore vio lógico aplicar parte de esa idea a los tenis de básquetbol.

Tras el lanzamiento de los AF1 a finales de octubre de 1982, Nike anunció que los tenis amortiguaban los golpes un 30% mejor y eran un 20% más resistentes que los tenis estándar. Quienes los probaron en la cancha se enamoraron de ellos.