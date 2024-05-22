La historia de los Nike Air Force 1

La historia de los Air Force 1
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Todos los detalles detrás de los orígenes de los tenis más vendidos de Nike.
Antes de que se lanzaran los AF1, los tenis de básquetbol eran lo más básico posible. Se solían llevar con tres, cuatro y hasta cinco pares de calcetines para suavizar los aterrizajes en el cemento.
Para crear unos tenis con más soporte, Bruce Kilgore, el diseñador de los Air Force 1, se inspiró en unas botas de senderismo de Nike llamadas Approach. Como el senderismo implica movimientos enérgicos ascendentes y descendentes, las Approach tenían un talón más bajo que aliviaba la presión en el tendón de Aquiles. Kilgore vio lógico aplicar parte de esa idea a los tenis de básquetbol.
Tras el lanzamiento de los AF1 a finales de octubre de 1982, Nike anunció que los tenis amortiguaban los golpes un 30% mejor y eran un 20% más resistentes que los tenis estándar. Quienes los probaron en la cancha se enamoraron de ellos.
Este anuncio impreso de principios de los 80 muestra unos Air Force 1 en pleno vuelo y un dibujo del interior de la unidad Air Sole, la tecnología increíblemente cómoda que se diseñó para impulsar los saltos.
En 1985, estos tenis también empezaron a influir en la moda de Lifestyle. Desde finales de 1985, con el programa "Shoe of the Month" (Los tenis del mes) se pusieron a la venta unidades limitadas de los Air Force 1 y de los Cortez. Con este programa se pretendía que unas cuantas tiendas vendieran una cantidad limitada de combinaciones de colores. Y se agotaron casi al instante. Estas tiendas se seleccionaron cuidadosamente y aumentaron la credibilidad de los tenis y la marca entre el público. Normalmente, el club de "Shoe of the Month" ofrecía un diseño de perfil alto para el invierno y otro de perfil bajo para los meses más cálidos.
Así que, a pesar de no haber cambiado apenas a lo largo de los 80 y los 90, ¿cómo mantuvieron los AF1 su popularidad durante tanto tiempo? La respuesta: un marketing impactante y un producto aún mejor. Aparte de algunos anuncios originales que presentaban los tenis, Nike confió en el boca a boca.
Aprovechando el entusiasmo que generó el coleccionismo, Nike colaboró con profesionales del mundo del arte y la moda para ofrecer nuevas colecciones que tenían de todo, desde grabados con láser hasta acabados con estampado de cocodrilo.
Los AF1 son, con diferencia, los tenis más vendidos de Nike. A medida que la popularidad del básquetbol crecía y el hiphop despegaba en la década de 1980, los dos mundos se entrelazaron. Tanto quienes jugaban al básquetbol como el público general buscaban y coleccionaban los tenis, lo que dio lugar a una cultura que hoy se conoce como "sneakerheads" (coleccionistas de tenis).