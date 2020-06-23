Estocadas laterales perfectas y variaciones

Si eres un principiante, comienza por mejorar tu forma (profundizaremos en esto más adelante). Comienza con 2 o 3 series de 8 a 10 repeticiones por pierna. Céntrate en la calidad de las repeticiones, es decir, muévete lentamente y mantén el control con solo el peso corporal. Si estás en un nivel más avanzado, debes hacer una comprobación rápida de tu forma y luego puedes agregar peso, aumentar el número de repeticiones y series, y agregar variaciones de intensidad.



Puedes agregar estocadas laterales a cualquier entrenamiento en casa o cuando estés de viaje. Plantéate también la posibilidad de agregar peso para maximizar tu sesión de entrenamiento de fuerza o incorporar las estocadas laterales mientras caminas o saltas en un circuito de HIIT para aumentar la frecuencia cardíaca.



Independientemente de cómo sea tu entrenamiento, antes de comenzar, dedica unos minutos a realizar ejercicios de movilidad para relajar la cadera y algunos ejercicios de activación para activar los glúteos, preparar los músculos y mejorar tu rango de movimiento.