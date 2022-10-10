Información y fecha del lanzamiento oficial del Lebron 20

"Vimos al 20 como la oportunidad de celebrar los próximos 20 años de LeBron", comenta Jason Petrie, diseñador de calzado sénior de Básquetbol para hombre y diseñador líder de la línea LeBron desde el Zoom LeBron VII. "La etiqueta cosida dentro de la lengüeta dice: "Confeccionado con diseño avanzado según las especificaciones exactas de la próxima generación". Tomamos esta oración en serio mientras diseñábamos el calzado. Contábamos con jugadores como los hijos de LeBron, Bronny y Bryce. Queríamos entrar en su mente y saber lo que los jugadores jóvenes buscan".

Patrie comenta que recordaba el diseño del Soldier 10 al crear el calzado: un perfil más bajo, sensación de ajuste en la cancha y confeccionado para resistir la fuerza de su juego. Si bien gran parte de la franquicia exclusiva se ha confeccionado en torno al amor de LeBron por Air, confió en el equipo de Nike Básquetbol para diseñar un corte low ligero con Zoom Air, el modelo más ligero de su calzado exclusivo hasta el momento, y aun así crear algo que puede resistir el estilo de juego de LeBron.

Por supuesto que el calzado celebra muchos momentos de la carrera de LeBron en todo el modelo. Pero, el homenaje a la carrera de LeBron no solo es visual. Algunas de las características más queridas de la línea exclusiva de LeBron se integran en la tecnología del calzado.

Por ejemplo, el forro del cuello incluye la tecnología de Nike llamada Nike Sphere que originalmente apareció en el Air Zoom Generation. El forro del cuello con diseño avanzado es suave y transpirable, lo que coincide con el deseo de LeBron respecto del Zoom Generation de hacer el calzado de básquetbol más cómodo existente. El enfranque en el mediopié de fibra de carbono, que brinda retorno de energía y resistencia a la torsión para los movimientos explosivos, vuelve a la línea exclusiva por primera vez desde el Zoom LeBron 5. Vuelve el logo Dunkman en la suela, después de haber aparecido por última vez en el LeBron 16.

El lanzamiento de la combinación de colores Time Machine del LeBron 20 en tallas para adultos y niños el 29 de septiembre. Lanzaremos otras combinaciones de colores durante el 2022.