Información y fecha del lanzamiento oficial del Lebron 20

El LeBron 20 está confeccionado para la próxima generación
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Presentamos el LeBron 20, un calzado elegante de perfil bajo, diseñado para celebrar la carrera histórica de James y satisfacer las necesidades de rendimiento de una nueva generación de atletas.
Lo que debes saber
- El LeBron 20 es la edición más ligera hasta el momento de su calzado exclusivo y está diseñado con un estilo elegante y de corte low inspirado en el lujo.
- El calzado celebra el vigésimo año de LeBron con Nike y su vigésimo año en la NBA.
- Si bien celebra la carrera histórica de LeBron, la confección técnica del LeBron 20 se creó para satisfacer a la próxima generación de jugadores.
Del rey para la próxima generación
El LeBron 20 es el primer calzado de alto rendimiento en la línea exclusiva de LeBron en debutar con un corte low. A primera vista, el diseño intrincado del calzado en el refuerzo lateral recuerdan momentos especiales de la carrera de LeBron. Si bien el calzado celebra el pasado, LeBron afirma que el LeBron 20 se diseñó teniendo en mente a la próxima generación.
Las características principales del calzado incluyen un perfil más bajo, Zoom Air en el antepié y el talón y un enfranque de fibra de carbono en el mediopié. Para ofrecer amortiguación en la planta del pie, el antepié cuenta con una unidad Air Zoom Turbo de carga superior y el talón cuenta con una unidad Zoom Air más grande que mide 13 mm de espesor para tener protección contra impactos. El refuerzo lateral con envoltura sintética ayuda a asegurar el pie sobre la plantilla. El patrón gráfico de la suela multidireccional brinda agarre al suelo. Los detalles de herencia en el calzado hacen alusión al pasado, pero no te equivoques: la confección de alto rendimiento del LeBron 20 tiene puesta la mirada en los próximos 20 años.
Celebramos 20 años
"Vimos al 20 como la oportunidad de celebrar los próximos 20 años de LeBron", comenta Jason Petrie, diseñador de calzado sénior de Básquetbol para hombre y diseñador líder de la línea LeBron desde el Zoom LeBron VII. "La etiqueta cosida dentro de la lengüeta dice: "Confeccionado con diseño avanzado según las especificaciones exactas de la próxima generación". Tomamos esta oración en serio mientras diseñábamos el calzado. Contábamos con jugadores como los hijos de LeBron, Bronny y Bryce. Queríamos entrar en su mente y saber lo que los jugadores jóvenes buscan".
Patrie comenta que recordaba el diseño del Soldier 10 al crear el calzado: un perfil más bajo, sensación de ajuste en la cancha y confeccionado para resistir la fuerza de su juego. Si bien gran parte de la franquicia exclusiva se ha confeccionado en torno al amor de LeBron por Air, confió en el equipo de Nike Básquetbol para diseñar un corte low ligero con Zoom Air, el modelo más ligero de su calzado exclusivo hasta el momento, y aun así crear algo que puede resistir el estilo de juego de LeBron.
Por supuesto que el calzado celebra muchos momentos de la carrera de LeBron en todo el modelo. Pero, el homenaje a la carrera de LeBron no solo es visual. Algunas de las características más queridas de la línea exclusiva de LeBron se integran en la tecnología del calzado.
Por ejemplo, el forro del cuello incluye la tecnología de Nike llamada Nike Sphere que originalmente apareció en el Air Zoom Generation. El forro del cuello con diseño avanzado es suave y transpirable, lo que coincide con el deseo de LeBron respecto del Zoom Generation de hacer el calzado de básquetbol más cómodo existente. El enfranque en el mediopié de fibra de carbono, que brinda retorno de energía y resistencia a la torsión para los movimientos explosivos, vuelve a la línea exclusiva por primera vez desde el Zoom LeBron 5. Vuelve el logo Dunkman en la suela, después de haber aparecido por última vez en el LeBron 16.
El lanzamiento de la combinación de colores Time Machine del LeBron 20 en tallas para adultos y niños el 29 de septiembre. Lanzaremos otras combinaciones de colores durante el 2022.
Preguntas frecuentes sobre el LeBron 20
¿Cuándo se lanzó el LeBron 20?
El LeBron 20 primero se lanzó en combinaciones de colores limitadas el 29 de septiembre de 2022. Lanzaremos combinaciones de colores adicionales durante el 2022.
¿Cuánto cuesta el LeBron 20?
El LeBron 20 debuta en tallas para adultos de 200 USD. Los precios pueden variar a medida que combinaciones de colores y estilos nuevos estén disponibles. Comprar la línea de productos Nike LeBron James para obtener actualizaciones.