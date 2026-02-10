Nike y Nigo fusionan el espíritu de los reencuentros universitarios con la energía de la cultura pop en los Air Force 3

El regreso universitario se encuentra con la cultura pop en el lanzamiento cúlmine del Air Force 3 de Nike y Nigo
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La interpretación final de Nigo de los Nike Air Force 3 ya está aquí, junto con las chamarras universitarias a juego.
- Nike y el influyente diseñador y artista Nigo trabajaron juntos durante varios años para darle un giro polifacético a los tenis Air Force 3 con sportswear a juego.
- Para reinterpretar este estilo inconfundible, Nigo se inspiró en las películas, la música y la cultura pop.
- La versión final de los Nike x Nigo Air Force 3 adopta un tema de regreso universitario, fusionando la relación de la marca con los deportes universitarios y la pasión de Nigo por el estilo americano vintage.
- El último look de Nike x Nigo Air Force 3 y las chamarras universitarias a juego están disponibles en azul marino medianoche y verde bosque en humanmade.jp a partir del 31 de enero de 2026, mientras que el calzado y la ropa en azul marino medianoche llegan a SNKRS y a distribuidores de Nike el 6 de febrero.
Los fans de Nigo y Nike pueden celebrar que el capítulo final de la colección de calzado y ropa Nike x Nigo ya está aquí, aunque sea agridulce.
La colaboración de Nike con el reconocido artista y diseñador, que se centra en su reinterpretación de los tenis Nike Air Force 3 y en una línea de sportswear a juego, dio como resultado un calzado en el que él expresa toda su creatividad.
"Nigo [aporta] una cantidad increíble de profundidad a cada elemento creativo y esto nos permitió ser muy lúdicos en la manera en que llevamos a cabo su visión", dice Leo Sandino-Taylor, vicepresidente de Marketing de Energía Global de Nike. "Es un maestro absoluto de su arte".
Los modelos Nike x Nigo infunden el estilo favorito de los fanáticos con referencias de la cultura pop que son personalmente significativas para el diseñador y que han influenciado sus creaciones en varias décadas de carrera.
Nigo es un creador cuya visión, curaduría y estética atraen a varias generaciones. Es tan conocido por sus modernos diseños de pasarela como por sus primeros trabajos cuando surgió en la escena de la moda urbana de Tokio a comienzos de la década de los 90.
Con este último lanzamiento llega la versión final de los tenis, que el diseñador ha considerado durante mucho tiempo uno de sus favoritos personales. "Los AF3 son una obra maestra oculta que recuerdo que me enamoré de ella al instante", dice Nigo. "En mi primera colaboración con Nike quiero que todo el mundo se vuelva a enamorar de su grandeza".
Esta vez, la versión del diseñador de los Air Force 3, fabricados con una entresuela de espuma y una suela de goma idénticas a las del original, se viste con un toque de regreso universitario. Los colores y materiales clásicos, incluida la lana Pendleton, fusionan la pasión de Nigo por la estética retro estadounidense con la histórica conexión de Nike con el deporte universitario.
El exclusivo Nike x Nigo Air Force 3, que se lanza en azul marino medianoche y verde bosque, se define visualmente por su parte superior premium con revestimientos de cuero en relieve que aportan una textura única e interesante. Si miras más de cerca, encontrarás la marca Pendleton en la plantilla y el logotipo de Air Force cosido en cadeneta en la lengüeta.
Tanto el azul marino medianoche como el verde bosque combinan con las chamarras Souvenir de lana Pendleton reversibles a juego. Quienes conozcan las versiones anteriores, reconocerán los parches de la chamarra, como se ve en el resto de la colección de Nigo con Nike.
Estos artículos representan una emocionante culminación de la colección, que comenzó con una versión de los Air Force 3 inspirada en los géneros televisivos favoritos de Nigo durante su infancia, acompañada de una línea de sportswear basada en sus dibujos animados japoneses predilectos.
Si bien una serie de influencias ayudaron a alimentar su visión creativa para la colección Nike x Nigo, también se inspiró en su visita a la sede de Nike, donde se "inspiró mucho en los archivos, el laboratorio y el equipo que trabaja allí", dice Nigo. "Todo lo que vi influyó mucho en el proyecto".
Aunque esta colección está llegando a su fin, quizás haya más colaboraciones entre Nike y Nigo para los fanáticos del artista. El diseñador afirma: "Es el comienzo de una relación duradera y emocionante".
Los nuevos estilos de calzado y ropa de Nike x Nigo están disponibles en azul marino medianoche y verde bosque en humanmade.jp a partir del 31 de enero de 2026, mientras que la combinación de colores azul marino medianoche y la chamarra llegan a SNKRS y a distribuidores Nike el 6 de febrero.