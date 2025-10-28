Los Nike Shox Z generan impacto y emoción con estilo, comodidad y versatilidad

Los Nike Shox Z sorprenden y emocionan por su estilo, comodidad y versatilidad
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Los Shox Z sorprendentemente versátiles priorizan la comodidad en un diseño elegante y minimalista, con un toque audaz de color que te lleva en un abrir y cerrar de ojos del día a la noche.
- Los Nike Shox Z son una versión renovada y sofisticada inspirada en sus predecesores de principios de los 2000, con un nuevo diseño que combina lo audaz y lo minimalista en perfecta armonía.
- Con un perfil más bajo y un ajuste más flexible que los modelos anteriores, junto con la icónica tecnología Shox, los Shox Z ofrecen comodidad durante todo el día, mientras que su diseño esculpido y su look lúdico aportan un estilo moderno y divertido.
- La atleta de Nike Aryna Sabalenka lució este modelo al recibir su segundo trofeo consecutivo del US Open.
- Los Shox Z se lanzaron por primera vez en China a través de nike.com y en tiendas seleccionadas. El modelo estará disponible a nivel mundial entre octubre y noviembre de 2025, según la región.
Agárrate bien, porque llegan los Nike Shox Z. La última incorporación a la colección Shox de la marca son unos tenis cómodos con un look minimalista y un toque atrevido que no pasan desapercibidos.
El estilo sorprende con el mismo espíritu de sus predecesores, pero con un aire más informal y cómodo, ideal tanto para el día como para la noche.
"Cuando diseñamos los Nike Shox Z, queríamos crear un nuevo look que se pudiera usar para ir a una fiesta o para andar por la ciudad. La idea era que los atletas pudieran sentir comodidad y expresar su estilo en diferentes lugares, tanto de manera casual como elegante", comentó Carlos Escobar, diseñador principal de los Nike Shox Z. "Se trata de un estilo relajado y vibrante, que no es ni demasiado deportivo ni demasiado elegante, y que complementa cualquier guardarropa".
Los Shox Z aportan el equilibrio ideal: son perfectos para el día a día, pero con suficiente carácter para ocasiones especiales.
Mantienen el diseño definido y escultural de los modelos anteriores, pero con un toque minimalista y divertido. La icónica tecnología Shox les aporta altura y presencia. El diseño contemporáneo también incorpora el logotipo "Z" y un acabado brillante y refinado.
A diferencia de modelos anteriores, los Shox Z son lo suficientemente cómodos como para usarlos todo el día, gracias a su perfil más bajo y a un ajuste más flexible. Además, son especialmente duraderos gracias a la innovadora geometría de la suela, que proporciona una excelente tracción. Aunque los Shox Z pertenecen a la categoría de tenis Lifestyle, su tecnología les confiere un sutil toque de rendimiento, ideal para enfrentar los desafíos del día a día. La extraordinaria comodidad del modelo se debe a la tecnología Shox y a su parte superior suave y expresiva.
Los Nike Shox Z estarán disponibles en una gran variedad de combinaciones de colores, con seis de ellas en camino. Cada una presenta contrastes sutiles entre la innovadora suela exterior y el resto del calzado. Este toque de color extra los hace irresistibles.
Los Shox Z se lanzarán en múltiples combinaciones de colores en los próximos meses, entre ellas:
- Un modelo en negro con detalles rojos en la base y en el patrón de la suela exterior (combinación de colores de lanzamiento).
- Una versión elegante en blanco con detalles en plata en el talón y el logotipo de Nike Swoosh también en plata (disponible en el verano de 2026).
- Una versión más discreta y neutra en color hueso, con detalles en negro y en tonalidades claras.
- Una exquisita combinación de marrón chocolate con toques de rosa.
- Un modelo en verde neón con detalles en negro en todo el diseño, desde las agujetas hasta el logotipo.
- Un modelo que combina rojo team y detalles en negro.
"Los Shox Z me hacen sentir muy poderosa y a la moda", afirma la atleta de Nike Aryna Sabalenka. "Cuando estoy fuera de la cancha, me gusta combinar piezas más sofisticadas. Los Shox Z le dan un toque especial a cualquier atuendo; quedan bien con todo".
Las Nike Shox Z se lanzaron por primera vez en China a través de nike.com y en tiendas seleccionadas, y estarán disponibles para todo el mundo entre octubre y noviembre de 2025, según la ubicación.