Los lentes de sol Nike Athena y Nike Zeus ofrecen a los atletas una mayor concentración

Antes de diseñar los lentes de sol Nike Athena y Nike Zeus, Nike encuestó a atletas para determinar qué esperan de los lentes de sol. Según el director general de innovación de Nike, John Hoke, la mayoría de los atletas que participaron en la encuesta expresaron que querían lentes de sol que les dieran una "ventaja mental" y les ayudaran a "dar el máximo".



Hoke añadió que "la capacidad de concentrarse completamente y no tener distracciones es fundamental para estos atletas".

Así nacieron los lentes de sol futuristas Nike Athena y Nike Zeus. Los lentes de sol Nike Athena y Nike Zeus, que están diseñados para todos los géneros, no pasarán desapercibidos. Los lentes de sol tienen una apariencia única y sus características los diferencian de todos los demás lentes.