Presentamos los Nike Ava Rover: los tenis máximos para las experiencias urbanas

Presentamos Nike Ava Rover: el calzado ideal para vivir la ciudad al máximo
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Diseñados para resistir y moverse contigo, los Ava Rover combinan la durabilidad de unos tenis urbanos con la tecnología del calzado de correr de Nike. La elección inteligente para conquistar las calles impredecibles de la ciudad.
- Los nuevos tenis Nike Ava Rover están diseñados para las calles de la ciudad y cuentan con la amortiguación ReactX, la espuma de respuesta avanzada de la marca.
- Diseñados para usarse todo el día y durante todo el año, los tenis Ava Rover cuentan con una suela de goma duradera y una parte superior ligera con técnica de tejido Woven que envuelve el pie con suavidad.
- Nike lanzó por primera vez este modelo innovador y vanguardista a principios de junio de 2025 en una combinación exclusiva de colores, donde predomina el negro, creada en colaboración con la diseñadora de moda coreana Hyein Seo.
- Los Ava Rover estarán disponibles para todo el mundo en las combinaciones de colores Arcilla fósil y Muselina negra, entre otras, en nike.com y tiendas seleccionadas a finales de julio de 2025.
Los Nike Ava Rover están listos para acompañarte a recorrer los espacios urbanos a partir del verano de 2025. Diseñados para conquistar las calles impredecibles de la ciudad, estos tenis representan el futuro del calzado urbano inteligente.
"Diseñamos los Nike Ava Rover para que los atletas se sientan a gusto en todos los aspectos de su día a día: el calzado que usan, la forma en que se expresan y la manera en que se conectan con su entorno urbano", comenta Edwin Cruz, diseñador de los Ava Rover. "Nos aseguramos de que puedas usar los Nike Ava Rover todo el día, todos los días. Para eso, incorporamos la comodidad, el soporte, la estabilidad y la sensación de ligereza que necesitas para pasar todo el día de pie".
Una característica destacada de los Ava Rover es su diseño inspirado en el calzado de correr, tanto en forma como en funcionalidad. Esta es una de las pocas veces en que la amortiguación de espuma ReactX, de la línea de tenis de correr de Nike, se incorpora a un modelo de sportswear: El resultado son unos tenis que combinan la comodidad del calzado de correr de Nike con un mayor retorno de energía, ideales para pasar el día recorriendo las calles de la ciudad.
La parte superior con técnica de tejido Woven de los Ava Rover es ligera y ofrece el equilibrio ideal entre transpirabilidad y protección para usarlos durante todo el año. Las aplicaciones de TPU moldeadas por flujo en la parte superior no solo son visualmente atractivas, sino que también brindan una sensación de ajuste seguro y estabilidad. La suela de goma reductiva está pensada para enfrentar las calles desafiantes de la ciudad en cualquier condición climática: repele el agua, ofrece una tracción excepcional y, al mismo tiempo, es flexible.
Una franja perforada a los costados evoca los estilos clásicos de los tenis de correr de Nike. Además, los detalles reflejantes mejoran la visibilidad al salir a recorrer las calles.
Los seguidores fieles de Nike probablemente vieron por primera vez los Ava Rover cuando se lanzaron a principios de junio de 2025 en una combinación exclusiva de colores, donde predomina el negro, creada en colaboración con la diseñadora de moda coreana Hyein Seo.
Este lanzamiento mundial amplía la emoción que generó la colaboración inicial, con nuevas combinaciones de colores, entre ellas Arcilla fósil y Muselina negra, que estarán disponibles en nike.com y en tiendas seleccionadas a partir del 25 de julio de 2025.