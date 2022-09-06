Cómo combinar tu sudadera y sudadera con gorro favoritas para cualquier ocasión

Cómo combinar tu sudadera con o sin gorro para cualquier ocasión
Consejos de estilo
Una buena sudadera con gorro es lo suficientemente versátil como para llevarla del trabajo al gimnasio o para salir de noche. A continuación, te contamos cómo puedes combinar tus sudaderas favoritas.
Tu sudadera con gorro te respalda en las buenas y en las malas. ¿Sales del gimnasio en un día frío? Ponte una sudadera con gorro. ¿No tienes nada que ponerte el día de lavado? Busca la forma de que tu sudadera favorita se vea bien. ¿Quieres un look deportivo y con estilo para salir de noche? Vuelve a usar este imprescindible de tu armario.
Las sudaderas con y sin gorro son tan cómodas y versátiles que querrás tener varias en el armario. La gran variedad de estilos de Nike entre los que puedes elegir te permitirá tener un look elegante oversized con tejido Fleece o un corte impecable con un cuello redondo y unos chinos. Ya sea que te gusten las sudaderas cortas, holgadas, teñidas, o las sudaderas con gorro o cierre, tenemos los consejos de estilo que necesitas para crear atuendos atractivos para cualquier ocasión. Lee nuestra guía de estilo completa para conocer las ideas de atuendos que necesitas para conquistar esta temporada.
Looks de prendas casuales para el día a día
Para mujer:
- Ponte una sudadera con gorro oversized con una playera y un par de leggings negros, shorts de ciclismo o jeans skinny si buscas un atuendo con sudadera que se vea elegante y sin esfuerzo.
- Para un atuendo deportivo, ponte una sudadera con gorro de manga larga con una playera y unos joggers o unos pants de entrenamiento. Ponte encima una chamarra de mezclilla o una bomber para una calidez adicional y combínala con calzado deportivo vintage, como el Nike Air Max.
- Busca un look monocromático con unos pants de piernas anchas y una sudadera con o sin gorro de tonos similares para conseguir otro atuendo casual diferente.
Para hombre:
- Una idea para un atuendo con sudadera con gorro es combinar tu sudadera preferida con un par de jeans slim entallados y un calzado clásico, como el Air Force 1 en color negro o blanco.
- Busca un look con sudadera con una sudadera cómoda oversized con gorro y un par de joggers o leggings que combinen. Ponte un calzado deportivo como el Nike Huarache para completar el atuendo.
- Unos shorts de básquetbol o unos pants de entrenamiento pueden lucir bien como atuendo con una sudadera con gorro de color liso y un calzado Nike Air Max para ofrecer la mayor comodidad.
Un look más refinado
Para mujer:
- Ponte una camiseta de cuello redondo fajada en unos jeans de cintura alta junto con un blazer y un calzado de cuero elegante, como el Nike Blazer para obtener un conjunto ideal para la oficina.
- Una sudadera con gorro corta, una sudadera sin cierre o con medio cierre resultan elegantes con una falda midi o una minifalda y unos flats o unas sandalias.
- Una sudadera con cuello de embudo o de chal son lo suficientemente elegantes como para combinarse con una falda midi de seda o unos pantalones Ponte para ir a cualquier parte.
- Ponte un cuello redondo de manga larga en tonos sutiles con un par de pantalones chino y un calzado elegante de cuero y estarás listo para afrontar esa presentación con estilo.
- Para un atuendo casual de negocios, combina una sudadera con gorro negra con un abrigo deportivo, unos jeans de mezclilla oscura y un calzado Nike Blazer.
- Una sudadera ajustada con unos shorts chinos y lentes de sol conforman un atuendo pulido que te acompañará durante las estaciones.
Looks de moda urbana vanguardista
- Combina un vestido de manga larga con gorro de color neutro con unos chunky sneakers como el Nike Air Force 1 en vez de sufrir con calzado de vestir.
- Usa una sudadera con gorro con una chamarra de cuero negra y unos jeans skinny de moda para conseguir un atuendo atemporal con un toque innovador.
- Combina un vestido con estampado con flores con una sudadera de tejido Fleece con cierre. Agrega unos lentes de sol de aviador y un calzado de perfil alto si quieres un atuendo casual que también sea vanguardista.
- Ponte una sudadera con cierre y gorro con una playera con gráficos y una chamarra de cuero o una bomber para un look atrevido y clásico.
- Combina unos jeans skinny negros con una sudadera sin cierre de tono suave. Agrega una gabardina o un abrigo largo para brindar más calidez. Utiliza un Nike Blazer con un toque de color.
- Ponte una playera de franela debajo de una sudadera con cierre y gorro y unos pantalones de pana para obtener un atuendo clásico de otoño.
Cómo elegir tu nueva sudadera con o sin gorro favorita
- Material: para mantener la calidez y la transpirabilidad con los cambios de temperatura, usa un material que absorba la humedad como Nike Dri-FIT. Su diseño permite una evaporación más rápida para que evites empaparte de sudor. En climas más fríos, busca una tela que sea aislante, pero que no añada demasiado peso, como Nike Therma-FIT.
- Ajuste: las sudaderas con y sin gorro están disponibles en distintos cortes. Elige algo que te haga sentir comodidad, pero que puedas combinar con otras prendas que tengas en tu armario. Quizá prefieras un ajuste oversized o algo más sencillo según el atuendo.
- Cuello: las sudaderas tienen gorros ajustables, cuellos de embudo, cuellos de chal, cuellos redondos y mucho más. Elige si quieres mantener un estilo sencillo o si buscas detalles a la moda.
- Cierres: algunas sudaderas con gorro tienen cierre completo, mientras que otras tienen cierres medios o de un cuarto. Algunas sudaderas no tienen cierre. Elige según tus preferencias y lo que pienses usar.
- Bolsillos: es posible que quieras una sudadera con bolsillos para no tener que llevar una cartera o una bolsa de gimnasio.
- Gorro: algunas sudaderas tienen gorro, mientras que otras no. Lo ideal es tener tanto una sudadera con gorro como una de cuello redondo en tu armario, ya que pueden tener un estilo diferente y están diseñadas para diferentes climas.
Preguntas más frecuentes
¿Cómo puedes combinar una sudadera?
Una sudadera es una prenda versátil que se puede usar con pants, jeans, joggers, faldas y vestidos. Es ideal para combinarla con una variedad de prendas y chamarras, además de que se puede combinar con una gama de diferentes tipos de calzado. Con la sudadera adecuada, puedes conseguir un estilo casual urbano o un look profesional. Lee nuestra guía de estilo completa para obtener más consejos.
¿Cómo se debe ajustar una sudadera?
Eso depende del estilo que busques con tu atuendo. Un ajuste holgado y oversized combina bien con leggings o joggers para conseguir un look casual, mientras que un look cropped o ajustado se suele prestar para estilos más elegantes.