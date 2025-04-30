Back to School Sale: Extra 25% Off Select Styles.

Ideal para ganar

Nike Teens
Última actualización: 30 de abril de 2025
2 minutos de lectura

Cómodo, sencillo y hecho para moverte. Con una mezcla de tonos pastel y neutros, tienes un conjunto divertido pero poderoso para cualquier actividad, porque darlo todo no significa renunciar a verte bien. Las capas versátiles absorbentes de sudor combinadas con prendas cómodas y elásticas te hacen lucir igual de bien durante una carrera o cuando te tomas una foto.

Nike Teens: Ideal para ganar

Forma y funcionalidad

Empieza con lo básico: elige prendas que te permitan moverte al máximo, como los shorts Nike Dri-FIT 2 en 1 o los pantalones deportivos oversized Nike Sportswear. Date espacio para estirarte o dar tus mejores pasos combinando siluetas elásticas y ceñidas con prendas amplias.

Juega con los tonos pastel: dale energía a tus movimientos de potencia y haz que destaquen con tonos neutros. (Añade un toque de color con tus tenis).

Dale brillo: las scrunchies, las bandas para la cabeza, las cintas y el maquillaje con brillos añaden un poco de actitud y te permiten brillar.

Nike Teens: Ideal para ganar

"El deporte me hace sentir libre, y suelo usar colores llamativos y brillantes. Así es como expreso mi energía".

Phoebe
Runner y ciclista

Nike Teens: Ideal para ganar

Persigue el brillo

Crea looks bonitos, cómodos y que se adapten a tu ritmo. Desde los shorts cargo de tejido Woven transpirables hasta la camiseta de tirantes de escote alto suave y elástica y la chamarra Dri-FIT, estas prendas te mantienen en movimiento.

Comprar el look

Publicado originalmente: 30 de abril de 2025

Historias relacionadas

Nike Teens: una fuerza de la naturaleza

Nike Teens

Sé una fuerza de la naturaleza