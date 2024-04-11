La historia y legado del calzado de básquetbol LeBron Soldier

Dos generaciones de fans del básquetbol han sido testigos del desempeño innovador de LeBron James con el calzado LeBron Soldier.

La primera vez fue cuando los Cleveland Cavaliers enfrentaron un partido difícil en las finales de la Conferencia del Este de 2007. James anotó los 25 puntos finales de su equipo con el Zoom Soldier, logrando una victoria de doble tiempo extra en el quinto partido.

La segunda vez fue cuando James usó el calzado en las finales de la NBA de 2016. James lideró el regreso del equipo luciendo el Soldier X, remontando para ganar tres partidos seguidos y regresar el título a Cleveland. Si bien James posicionó a Cleveland como el campeón de la liga, también posicionó al Soldier en la repisa de las leyendas del calzado de básquetbol para muchos fans.

Según Jason Petrie, diseñador de calzado de Nike de James, todo lo relacionado con la línea Soldier comenzó con un enfoque claro: confeccionar un calzado ligero que proporcionara estabilidad y comodidad en la cancha.

Petrie comenta sobre el ajuste seguro del calzado: "Todo lo referente al calzado se confeccionó con la idea de brindar a LeBron firmeza, así que creamos un calzado que se basó en esto, lo que le brindo una fuerza totalmente protegida y contenida para los pies".

"Modo Playoff, calzado de equipo, FlyEase, correas, agujetas. Han habido diferentes versiones a través de los años, pero siempre han sido una herramienta más que LeBron puede usar en cualquier momento. Muchos de esos rendimientos ayudaron a definir su legado con el Soldier".

Con el lanzamiento inminente del LeBron Soldier 14 el primero de agosto de 2020, hacemos un repaso de la historia y la evolución del calzado LeBron Soldier desde 2005.