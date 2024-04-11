La historia y legado del calzado de básquetbol LeBron Soldier
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Descubre la evolución del calzado icónico a través de los años.
Publicación del contenido original: 15 de enero de 2019
Dos generaciones de fans del básquetbol han sido testigos del desempeño innovador de LeBron James con el calzado LeBron Soldier.
La primera vez fue cuando los Cleveland Cavaliers enfrentaron un partido difícil en las finales de la Conferencia del Este de 2007. James anotó los 25 puntos finales de su equipo con el Zoom Soldier, logrando una victoria de doble tiempo extra en el quinto partido.
La segunda vez fue cuando James usó el calzado en las finales de la NBA de 2016. James lideró el regreso del equipo luciendo el Soldier X, remontando para ganar tres partidos seguidos y regresar el título a Cleveland. Si bien James posicionó a Cleveland como el campeón de la liga, también posicionó al Soldier en la repisa de las leyendas del calzado de básquetbol para muchos fans.
Según Jason Petrie, diseñador de calzado de Nike de James, todo lo relacionado con la línea Soldier comenzó con un enfoque claro: confeccionar un calzado ligero que proporcionara estabilidad y comodidad en la cancha.
Petrie comenta sobre el ajuste seguro del calzado: "Todo lo referente al calzado se confeccionó con la idea de brindar a LeBron firmeza, así que creamos un calzado que se basó en esto, lo que le brindo una fuerza totalmente protegida y contenida para los pies".
"Modo Playoff, calzado de equipo, FlyEase, correas, agujetas. Han habido diferentes versiones a través de los años, pero siempre han sido una herramienta más que LeBron puede usar en cualquier momento. Muchos de esos rendimientos ayudaron a definir su legado con el Soldier".
Con el lanzamiento inminente del LeBron Soldier 14 el primero de agosto de 2020, hacemos un repaso de la historia y la evolución del calzado LeBron Soldier desde 2005.
El LeBron Soldier a través de los años
1.LeBron Zoom 20-5-5
- Año: 2005.
- Combinaciones de colores destacadas: blanco y negro; azul marino y rojo; blanco y oro.
- Notas del diseño: el ADN del Soldier comenzó con el Zoom 20-5-5. Nace de las series Battleground de Nike Básquetbol con un look robusto confeccionado para jugar básquetbol al aire libre. Las correas del mediopié y el antepié del calzado se convertirían en la característica distintiva de la línea.
2.LeBron Zoom Soldier
- Año: 2007.
- Combinación de colores destacada: azul marino y blanco.
- Notas del diseño: el Zoom Soldier destacó las correas sobre la entresuela y el talón. La amortiguación Zoom Air le brindó a LeBron responsividad en la planta del pie, a la vez que el cuero abatanado ofreció la confianza que LeBron aprovechó para llevar a su equipo a la victoria en la serie trascendental de 2007. Petrie afirma: "La línea Soldier no sería lo que es sin tener ese rendimiento. Muchísimas personas siempre hacen la conexión de ese recuerdo con el modelo".
3.LeBron Soldier II
- Año: 2008.
- Combinaciones de colores destacadas: blanco, negro, oro y rojo; blanco, azul marino y rojo.
- Notas de diseño: creado para que LeBron lo usara en Beijing durante el verano de 2008. El Soldier II sobresale de entre toda la colección. La parte superior no tiene las características correas y enfatiza la durabilidad del calzado.
Petrie comenta: "No queríamos solo preparar a LeBron para ese verano, sino que queríamos que los jugadores que lo vieran pudieran jugar en canchas al aire libre sin rasgar el calzado". La tracción se inspiró en las cajas de leche resistentes y sería la base de otros elementos de diseño como las perforaciones cuadradas en el calzado.
4.LeBron Soldier III
- Año: 2008.
- Combinaciones de colores destacadas: blanco, negro y rojo universitario; ediciones del equipo.
- Notas del diseño: volvieron las correas dobles y la unidad Zoom Air brindó la amortiguación que se colocó en el talón y en el antepié. La entresuela de estilo de dientes de tiburón y la punta añadieron elementos nuevos al look del calzado. LeBron usó el Soldier III para la que quizás fue la canasta más memorable en los segundos finales: una canasta de tres puntos en las finales de la Conferencia del Este de 2009.
5.LeBron Soldier IV
- Año: 2010.
- Combinaciones de colores destacadas: blanco, rojo y negro deportivos; blanco, granate intenso y oro metalizado; ediciones del equipo.
- Notas del diseño: con una serie de buenas actuaciones de LeBron en los Playoffs, la curiosidad sobre la historia de la línea Soldier floreció. El Soldier IV continuó el ingreso de la línea en las combinaciones de colores del equipo. "El concepto del equipo nos hizo pensar, "¿Cómo este calzado puede ser más atractivo para que lo usen todos los jugadores?"", comenta Petrie. Este Soldier incluía la primera etiqueta de cabeza de león de la serie y su cara se mostraba en la lengüeta.
6.LeBron Soldier V
- Año: 2011.
- Combinaciones de colores destacadas: gris azulado; rosa y blanco; iguana, blanco y negro, y naranja.
- Notas del diseño: después del IV, la línea Soldier tomaría más detalles visuales de la línea de rendimiento de LeBron. La unidad Air Max, una idea que proviene del LEBRON IX, se colocó bajo el talón.
7.LeBron Soldier VI
- Año: 2012.
- Combinaciones de colores destacadas: gris lobo y blanco; blanco, rojo universitario y obsidiana.
- Notas del diseño: el Soldier VI venía con una unidad Zoom Air en el antepié y el talón, lo que brindaba una sensación en la planta del pie de ligereza y seguridad. La correa asimétrica en el tobillo aseguró la parte superior HyperFuse.
8.LeBron Soldier VII
- Año: 2012.
- Combinación de colores destacadas: blanco, verde veneno y negro; mar oscuro, rosa floral, verde resplandor y gris lobo; BHM (Mes de la Historia Negra).
- Notas del diseño: el equipo removió capas del Soldier VI, confeccionando así un calzado que LeBron pudiera usar en cualquier momento. "Pudo salir durante la carrera por el campeonato y usar el calzado de manera inesperada", comenta Petrie. "Para eso está hecho el Soldier. Puede usarlo para un partido o puede ser para una ocasión de la temporada, pero lo más importante es que se sienta preparado".
9.LeBron Soldier VIII
- Año: 2014.
- Combinaciones de colores destacadas: blanco, plata metalizado y negro; morado cancha e hipercarmesí.
- Notas del diseño: si bien el calzado contaba con Flywire en toda la parte superior, su característica más importante fue parte de su versión FlyEase que venía con un sistema en el talón para ponerlo y quitarlo fácilmente, eliminando totalmente las agujetas. Petrie afirma: "Fue una solución de ajuste innovadora que le encantó a LeBron". "El diseño también llevo al Soldier en una dirección nueva y nos dio la confianza de experimentar con algunas estrategias de contención nuevas".
10.LeBron Soldier IX
- Año: 2015.
- Combinaciones de colores destacadas: royal juego, carmesí brillante y blanco; negro y blanco cumbre; caqui militar, secuoya bambú y negro; ediciones del equipo.
- Notas del diseño: el Soldier IX, que debutó con un sistema de correas innovador, introdujo una configuración de agujetas adicional y Flywire en el antepié para ofrecer más contención. El IX, como el VIII, también se ofreció en una versión FlyEase.
11.LeBron Soldier X
- Año: 2016.
- Combinaciones de colores destacadas: negro y negro; blanco, blanco y negro; blanco, blanco y naranja.
- Notas del diseño: Petrie y LeBron querían que el X tuviera un significado visual por ser un calzado de aniversario. Querían que el calzado se vinculara con el 20-5-5, y que con el estilo FlyEase en mente, contara con un diseño que permitiera ponerlo y quitarlo con facilidad. El resultado fue el primer calzado de alto rendimiento sin agujetas de Nike Básquetbol.
El calzado, que contaba con logotipos mínimos y un corte high, sobresalió de las tendencias de la industria de la época. Después, siguieron las finales de la NBA de 2016, que consolidaron el lugar del calzado en la historia como uno de los calzados de los Playoffs más memorables de todos los tiempos. Petrie afirma: "El calzado reforzó la idea de que no necesitas todas esas capas adicionales para jugar en un nivel alto". "No solo redefinió cómo confeccionamos sus Soldiers, sino también su calzado para los partidos".
12.LeBron Soldier XI
- Año: 2017.
- Combinaciones de colores destacadas: negro, negro y oro; blanco, blanco y rojo; negro, gris y naranja; blanco, negro y oro metalizado.
- Notas del diseño: haciendo uso de los comentarios sobre el X, el XI incrementó el número de correas de tres a cuatro y las correas fueron más delgadas para que el pie se pudiera doblar y flexionar con más facilidad. El equipo de diseño también incorporaría materiales premium como el cuero para darle una presencia más energética en la cancha.
13.LeBron Soldier XII
- Año: 2018.
- Combinaciones de colores destacadas: lona oliva, chicle cadena y café claro; rojo equipo y chicle; obsidiana y oro metalizado.
- Notas del diseño: ¿Te parece conocida la correa del X? Petrie y el equipo idearon una configuración de contención que siguió el ejemplo del Nike Air Raid, entre otros estilos, para ajustar diferentes formas de pie. Petrie comenta: "La visión para ese sistema es darte la libertad de ceñir el calzado donde lo desees para que se sienta cómodo, en vez de decirte cómo lo debes de ajustar".
14.LeBron Soldier XIII
- Año: 2019.
- Combinación de colores destacada: morado, amarillo y negro.
- Notas del diseño: el XIII se inspiró en la confección del refuerzo del LEBRON XVI. El sistema de ajuste contó con dos correas duraderas con un cierre deslizante ajustable, lo que permitía a los jugadores adaptarlo de una manera más precisa para conseguir un ajuste seguro.
15.LeBron Soldier XIV
- Año: 2020.
- Notas del diseño: Petrie y el equipo de diseño querían que el XIV fuera más rápido, lo que supuso reducir las capas, acercar el pie a la amortiguación Zoom Air y reemplazar las correas con agujetas dobles y un sistema de bloqueo regulable. El resultado es un diseño ágil y ligero que ofrece una pisada suave.
Fecha de lanzamiento del LeBron Soldier 14: el lanzamiento del LeBron Soldier 14 comienza el primero de agosto de 2020, en toda China Continental.