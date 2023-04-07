Cómo hacer ejercicio con osteoartritis según especialistas

En general, hay que limitar las actividades de alto impacto, como correr y saltar, que pueden sobrecargar las articulaciones, señala Nasri.

Más allá de eso, escucha a tu cuerpo y reflexiona sobre qué articulaciones te causan dolor. Si tienes artritis de rodilla y levantas pesas, considera la posibilidad de evitar la máquina de extensión de piernas, recomienda Jerome Enad, médico, cirujano ortopédico y miembro de la AANA. Ejerce una presión excesiva sobre la articulación femororrotuliana y puede volver a agudizar la artritis, explica, por lo que sugiere como alternativa el press de piernas en posición sentada.

Evita las sentadillas profundas o los desplantes si tienes artritis de cadera o rodilla, sugiere Lucas Buchler, médico de cirugía ortopédica y medicina deportiva de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern.

"En general, es mejor evitar los movimientos que fuerzan las articulaciones en rangos límite de movimiento. Aunque es poco probable que estas actividades causen daños estructurales importantes en la articulación, es posible que provoquen inflamación y exacerbación de los síntomas", afirma Buchler.

Cuando se padece artritis de hombro o codo, Enad recomienda evitar el press de banca y los ejercicios con mancuernas, y optar en su lugar por las flexiones de brazos o los fondos de tríceps.

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