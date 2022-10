¿Cuáles son los beneficios de saltar la cuerda todos los días?

Para poder descubrir si saltar la cuerda tiene un impacto en la salud mental, los autores de un estudio de 2021 indicaron a un grupo dividido de voluntarios que saltaran la cuerda por siete sesiones de dos minutos cada una, seguidas de un minuto de descanso. Los resultados, que implicaron que los participantes completaran un cuestionario fisiológico, tomaran un prueba de rendimiento y se sometieran a pruebas de saliva y orina, revelaron que los adultos que saltaron la cuerda mostraron reducciones significativas en las calificaciones de ansiedad y niveles mejorados de la capacidad de concentración y la función cognitiva. Los participantes también mostraron niveles altos de ácido 5-hidroxindolacético en la orina, lo que indica un aumento en la serotonina (también conocida como el neurotransmisor asociado con la regulación del estado de ánimo y la reducción de la ansiedad).

Cuando los músculos se contraen durante una actividad como saltar la cuerda, ciertos aminoácidos -(con cadenas ramificadas) que circulan en la sangre son necesarios para que los músculos trabajen, explica Elizabeth Lombardo, Ph.D, psicóloga clínica licenciada y autora de "Get Out of the Red Zone: Transform Your Stress and Optimize True Success".

"Estos aminoácidos generalmente compiten con el triptófano, el precursor de la serotonina, para cerrar la barrera hematoencefálica, o sea, ingresar al cerebro", dice. "Entonces con menor disponibilidad de estos aminoácidos, aumenta la posibilidad de que el triptófano se eleve, lo que puede generar un incremento de la serotonina en el cerebro".