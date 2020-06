Cómo adoptar una actitud de gratitud

Comparar está en la naturaleza humana, y estamos constantemente comparándonos con los demás. Además, como sociedad se nos enseña a aspirar siempre a más. Estos pensamientos pueden matar la gratitud. No nos permiten ser agradecidos por lo que hemos recibido y no nos dejan estar en el momento presente.



La realidad es que lo más importante se nos da de manera gratuita. Si alguna vez te sientes triste, frustrado, enojado, como si no tuvieras nada que agradecer, respira profundamente. Una respiración profunda, pensada, consciente. Esto puede ser todo lo que necesites para reiniciar tu pensamiento y sentirte más agradecido.



Para desarrollar una actitud constante de gratitud, escribe tres cosas que te hagan sentir agradecido cada día. ¡No es necesario que sean cosas grandilocuentes! Tal vez sea un entrenamiento, una comida deliciosa o una linda caminata con tu pareja. Poner en práctica esta pequeña acción diaria puede tener un efecto increíble. Hay estudios que demuestran que las personas que escriben tres cosas por las que están agradecidas cada día puede aumentar considerablemente su bienestar general.



Si lo piensas, esos estudios tienen sentido. Es difícil estar enojado cuando estás en un estado de gratitud. Trata de llevar un registro de agradecimiento para enfocar tu atención en apreciar lo que tienes, en lugar de enfocarte en lo que no tienes, y verás qué rápido encontrarás cosas nuevas que agradecer.