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Nike x Off-White™ Blazer 低筒鞋忠於 Virgil Abloh 在產品開發和修改階段廣泛、開源的設計手法，巧妙融合跨領域、跨運動的美學精神。Abloh 在探索 Nike 典藏資料時，受到籃球、滑板和越野跑經典鞋款版型的啟發，以嶄新視野重新演繹鞋款的外型和機能。

這款 Blazer 低筒鞋的獨特造型結合跨運動的多元版型，彰顯 Abloh 式的設計語言。Abloh 透過與 Nike 設計團隊的聯手設計會議，以及訊息討論串 (Virgil 最喜歡的工作方式)，開始專注在「混搭設計語言，成就嶄新經典」，將互不關聯的元素以意想不到的手法揉和，凸顯新穎的設計思維。Abloh 和他的團隊以 Air Terra Humara 的經典鞋跟外型為靈感，打造 Blazer 低筒鞋上的搶眼 TPU 鞋跟片，徹底落實發想過程。Abloh 為了實現如此前衛的想法，甚至在設計會議進行的過程中，開宗明義地問：「我們可以……將真正的 Humara 工法拼接並融合成硫化成型鞋底嗎？」正是這種探索全新可能性的玩味精神，才能孕育出嶄新機會，而這股力量也造就了 Off-White™ Blazer 低筒鞋。

經典 Nike x Off-White™ 設計細節讓鞋款耀眼出眾，包含鞋帶上方的搶眼織線、Swoosh 覆片、可見式泡棉鞋舌和穿孔設計，為結合專業工藝、知識和開拓精神的運動鞋注入 DIY 實用風格。

SKU: DH7863-001