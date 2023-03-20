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      En Az %50 Oranında Sürdürülebilir Malzeme - Giysi

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      Nike Pro Dri-FIT
      Nike Pro Dri-FIT Sıkı Kesimli Uzun Kollu Erkek Üstü
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Pro Dri-FIT
      Sıkı Kesimli Uzun Kollu Erkek Üstü
      ₺799,90
      Nike Club Fleece
      Nike Club Fleece Yarım Fermuarlı Erkek Anorağı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Club Fleece
      Yarım Fermuarlı Erkek Anorağı
      Nike One
      Nike One Yüksek Belli Kadın Taytı
      En Çok Satan
      Nike One
      Yüksek Belli Kadın Taytı
      ₺1.099,90
      Nike One
      Nike One Normal Belli Bilek Üstü Kadın Taytı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike One
      Normal Belli Bilek Üstü Kadın Taytı
      ₺649,90
      Galatasaray 2022/23 İç Saha
      Galatasaray 2022/23 İç Saha Nike Dri-FIT Kısa Kollu Genç Çocuk Futbol Üstü
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Galatasaray 2022/23 İç Saha
      Nike Dri-FIT Kısa Kollu Genç Çocuk Futbol Üstü
      ₺749,90
      Nike Pro
      Nike Pro 8 cm Kadın Şortu
      En Çok Satan
      Nike Pro
      8 cm Kadın Şortu
      ₺799,90
      Nike Pro Dri-FIT Vent Max
      Nike Pro Dri-FIT Vent Max Erkek Antrenman Eşofman Altı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Pro Dri-FIT Vent Max
      Erkek Antrenman Eşofman Altı
      ₺1.249,90
      Liverpool FC Strike Deplasman
      Liverpool FC Strike Deplasman Nike Dri-FIT Dokuma Erkek Futbol Eşofmanı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Liverpool FC Strike Deplasman
      Nike Dri-FIT Dokuma Erkek Futbol Eşofmanı
      Nike Sportswear Therma-FIT Repel
      Nike Sportswear Therma-FIT Repel Sentetik Dolgulu Kapüşonlu Kadın Ceketi
      En Çok Satan
      Nike Sportswear Therma-FIT Repel
      Sentetik Dolgulu Kapüşonlu Kadın Ceketi
      ₺2.499,90
      Nike Therma-FIT
      Nike Therma-FIT Bileğe Doğru Daralan Erkek Antrenman Eşofman Altı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Therma-FIT
      Bileğe Doğru Daralan Erkek Antrenman Eşofman Altı
      ₺1.349,90
      Nike Sportswear Therma-FIT City Series
      Nike Sportswear Therma-FIT City Series Sentetik Dolgulu Kapüşonlu Kadın Ceketi
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Sportswear Therma-FIT City Series
      Sentetik Dolgulu Kapüşonlu Kadın Ceketi
      Nike Dri-FIT
      Nike Dri-FIT 23 cm Dokuma Erkek Antrenman Şortu
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Dri-FIT
      23 cm Dokuma Erkek Antrenman Şortu
      ₺649,90
      Galatasaray İç Saha
      Galatasaray İç Saha Kısa Kollu Genç Çocuk Futbol Üstü
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Galatasaray İç Saha
      Kısa Kollu Genç Çocuk Futbol Üstü
      ₺899,90
      Nike Power
      Nike Power Kadın Antrenman Eşofman Altı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Power
      Kadın Antrenman Eşofman Altı
      ₺1.149,90
      Liverpool FC AWF
      Liverpool FC AWF Kışa Uygun Tam Boy Fermuarlı Erkek Futbol Ceketi
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Liverpool FC AWF
      Kışa Uygun Tam Boy Fermuarlı Erkek Futbol Ceketi
      Nike Sportswear Therma-FIT Repel
      Nike Sportswear Therma-FIT Repel Kadın Ceketi
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Sportswear Therma-FIT Repel
      Kadın Ceketi
      Nike Sportswear Storm-FIT Windrunner
      Nike Sportswear Storm-FIT Windrunner Kuş Tüyü Dolgulu Kapüşonlu Kadın Ceketi
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Sportswear Storm-FIT Windrunner
      Kuş Tüyü Dolgulu Kapüşonlu Kadın Ceketi
      Jordan Essential
      Jordan Essential Statement Erkek Isınma Eşofman Altı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Jordan Essential
      Statement Erkek Isınma Eşofman Altı
      Nike Sportswear Essential
      Nike Sportswear Essential Dörtgen Balıkçı Yakalı Kadın Üstü
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Sportswear Essential
      Dörtgen Balıkçı Yakalı Kadın Üstü
      ₺649,90
      Nike Sportswear Therma-FIT Repel
      Nike Sportswear Therma-FIT Repel Sentetik Dolgulu Kapüşonlu Kadın Parkası
      En Çok Satan
      Nike Sportswear Therma-FIT Repel
      Sentetik Dolgulu Kapüşonlu Kadın Parkası
      Nike Pro
      Nike Pro Yüksek Belli Cepli Kadın Taytı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Pro
      Yüksek Belli Cepli Kadın Taytı
      ₺1.249,90
      Nike Sportswear Therma-FIT Repel
      Nike Sportswear Therma-FIT Repel Kadın Ceketi
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Sportswear Therma-FIT Repel
      Kadın Ceketi
      Paris Saint-Germain 2023/24 Stadium Fourth
      Paris Saint-Germain 2023/24 Stadium Fourth Jordan Dri-FIT Erkek Futbol Forması
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Paris Saint-Germain 2023/24 Stadium Fourth
      Jordan Dri-FIT Erkek Futbol Forması
      ₺1.849,90
      Paris Saint-Germain 2022/23 Stadyum İç Saha
      Paris Saint-Germain 2022/23 Stadyum İç Saha Nike Dri-FIT Erkek Futbol Forması
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Paris Saint-Germain 2022/23 Stadyum İç Saha
      Nike Dri-FIT Erkek Futbol Forması
      ₺1.849,90

      En Az %50 Oranında Sürdürülebilir Malzemeler - Giysi

      Bu ürünler en az %50 oranında organik pamuk, geri dönüştürülmüş polyester veya organik pamuk ve geri dönüştürülmüş polyester karışımından üretilmiştir. Organik pamuk, sentetik kimyasallar kullanmadan ve geleneksel yöntemden daha az suyla yetiştirilir. Geri dönüştürülmüş polyester ise atıklarımızı ve karbon ayak izimizi azaltır.

      Ürünlerimizi giydiğinde kendini iyi hissetmen için kullandığımız malzemelere çok dikkat ediyoruz. Ödün vermeyen bir yaklaşımla her bir malzemenin nasıl yetiştirildiğini, toplandığını ve ürünlerimizi oluşturmak için nasıl işlendiğini inceliyoruz. Polyester ve pamuk gibi en çok kullandığımız malzemelere odaklanıyoruz. Geri dönüştürülmüş polyester, atığı ve karbon emisyonlarını yeni polyestere kıyasla %30 oranında azaltır. Organik pamuk ise geleneksel olarak yetiştirilen pamuğa kıyasla daha az su ve kimyasal kullanılarak yetiştirilir. Bu malzemeler, çevreyi daha az etkilerken aynı mükemmel kaliteyi ve performansı sunar.

      Nike'ta sürdürülebilirlik hakkında daha fazla bilgi edin. Ürünleri sorumlu bir şekilde üretmek ve yaşayıp oynadığımız çevreyi korumak için neler yaptığımızı öğren.