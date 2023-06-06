Ana içeriğe geç
|

Popüler Arama Terimleri

En Popüler Öneriler

      En Az %50 Oranında Sürdürülebilir Malzeme - Giysi

      Cinsiyet 
      (1)
      Kadın
      Fiyata Göre İncele 
      (0)
      İndirimde 
      (0)
      Daha Fazla Numara 
      (0)
      Numara/Beden 
      (0)
      Renk 
      (0)
      Spor 
      (0)
      Marka 
      (0)
      Sporcular 
      (0)
      Icon 
      (0)
      Uyum 
      (0)
      Uzunluk 
      (0)
      Bel Yüksekliği 
      (0)
      Kol Uzunluğu 
      (0)
      Teknoloji 
      (0)
      Faydaları 
      (1)
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Malzeme 
      (1)
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Özellikler 
      (0)
      İdeal Olduğu Aktiviteler 
      (0)
      Sırt Tipi 
      (0)
      Tasarım 
      (0)
      Astarlı 
      (0)
      Dünya Futbol Kulübü Takımları 
      (0)
      Ülkeler 
      (0)
      Yün 
      (0)
      NBA 
      (0)
      Nike Sportswear Essential Windrunner
      Nike Sportswear Essential Windrunner Dokuma Kadın Ceketi
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Sportswear Essential Windrunner
      Dokuma Kadın Ceketi
      Nike Sportswear
      Nike Sportswear Kadın Tişörtü
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Sportswear
      Kadın Tişörtü
      ₺499,90
      Nike Sportswear
      Nike Sportswear Bol Kesimli Yüksek Belli Dokuma Kadın Kargo Eşofman Altı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Sportswear
      Bol Kesimli Yüksek Belli Dokuma Kadın Kargo Eşofman Altı
      ₺2.199,90
      Nike Alpha
      Nike Alpha Yüksek Destekli Dolgulu Önü Fermuarlı Kadın Spor Sütyeni
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Alpha
      Yüksek Destekli Dolgulu Önü Fermuarlı Kadın Spor Sütyeni
      ₺1.699,90
      Nike Sportswear Therma-FIT Repel
      Nike Sportswear Therma-FIT Repel Çift Taraflı Kadın Ceketi
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Sportswear Therma-FIT Repel
      Çift Taraflı Kadın Ceketi
      Nike One
      Nike One Normal Belli Kadın Kapri Taytı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike One
      Normal Belli Kadın Kapri Taytı
      ₺699,90
      Nike Power
      Nike Power Kadın Antrenman Eşofman Altı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Power
      Kadın Antrenman Eşofman Altı
      ₺1.299,90
      Nike Pro 365
      Nike Pro 365 Yüksek Belli 7/8 File Panelli Kadın Taytı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Pro 365
      Yüksek Belli 7/8 File Panelli Kadın Taytı
      ₺1.449,90
      Nike One
      Nike One Yüksek Belli 7/8 Kadın Taytı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike One
      Yüksek Belli 7/8 Kadın Taytı
      ₺1.199,90
      Nike Zenvy
      Nike Zenvy Hafif Destekli Yüksek Belli Tam Boy Kadın Taytı
      En Çok Satan
      Nike Zenvy
      Hafif Destekli Yüksek Belli Tam Boy Kadın Taytı
      ₺2.399,90
      NikeCourt Dri-FIT Victory
      NikeCourt Dri-FIT Victory Fırfırlı Kadın Eteği
      Sürdürülebilir Malzemeler
      NikeCourt Dri-FIT Victory
      Fırfırlı Kadın Eteği
      ₺1.199,90
      Tottenham Hotspur 2023/24 Stadyum İç Saha
      Tottenham Hotspur 2023/24 Stadyum İç Saha Nike Dri-FIT Kadın Futbol Forması
      Yeni Satışa Sunuldu
      Tottenham Hotspur 2023/24 Stadyum İç Saha
      Nike Dri-FIT Kadın Futbol Forması
      ₺2.299,90
      Nike Zenvy (M)
      Nike Zenvy (M) Hafif Destekli Yüksek Belli Cepli 20 cm Kadın Bisiklet Şortu (Annelik)
      Yeni Satışa Sunuldu
      Nike Zenvy (M)
      Hafif Destekli Yüksek Belli Cepli 20 cm Kadın Bisiklet Şortu (Annelik)
      ₺1.799,90
      Nike Go
      Nike Go Sıkı Destekli Yüksek Belli Cepli Tam Boy Kadın Taytı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Go
      Sıkı Destekli Yüksek Belli Cepli Tam Boy Kadın Taytı
      ₺2.399,90
      İngiltere 2022/23 Stadyum Deplasman
      İngiltere 2022/23 Stadyum Deplasman Nike Dri-FIT Kadın Futbol Şortu
      Yeni Satışa Sunuldu
      İngiltere 2022/23 Stadyum Deplasman
      Nike Dri-FIT Kadın Futbol Şortu
      ₺1.099,90
      FFF Academy Pro
      FFF Academy Pro Nike Dri-FIT Kadın Futbol Üstü
      Yeni Satışa Sunuldu
      FFF Academy Pro
      Nike Dri-FIT Kadın Futbol Üstü
      ₺1.549,90
      İngiltere
      İngiltere Nike Dri-FIT Anthem Kadın Futbol Ceketi
      Yeni Satışa Sunuldu
      İngiltere
      Nike Dri-FIT Anthem Kadın Futbol Ceketi
      ₺2.199,90
      Hollanda 2022/23 Stadyum İç Saha
      Hollanda 2022/23 Stadyum İç Saha Nike Dri-FIT Kadın Futbol Şortu
      Yeni Satışa Sunuldu
      Hollanda 2022/23 Stadyum İç Saha
      Nike Dri-FIT Kadın Futbol Şortu
      ₺1.099,90
      Fransa 2022/23 Stadyum İç Saha
      Fransa 2022/23 Stadyum İç Saha Nike Dri-FIT Kadın Futbol Şortu
      Yeni Satışa Sunuldu
      Fransa 2022/23 Stadyum İç Saha
      Nike Dri-FIT Kadın Futbol Şortu
      ₺1.099,90
      FFF Strike
      FFF Strike Nike Dri-FIT Örgü Kadın Futbol Üstü
      Yeni Satışa Sunuldu
      FFF Strike
      Nike Dri-FIT Örgü Kadın Futbol Üstü
      ₺1.199,90
      Hollanda Academy Pro
      Hollanda Academy Pro Nike Dri-FIT Kadın Futbol Üstü
      Yeni Satışa Sunuldu
      Hollanda Academy Pro
      Nike Dri-FIT Kadın Futbol Üstü
      ₺1.549,90
      İngiltere 2022/23 Stadyum İç Saha
      İngiltere 2022/23 Stadyum İç Saha Nike Dri-FIT Kadın Futbol Şortu
      Yeni Satışa Sunuldu
      İngiltere 2022/23 Stadyum İç Saha
      Nike Dri-FIT Kadın Futbol Şortu
      ₺1.099,90
      Fransa 2022/23 Stadyum Deplasman
      Fransa 2022/23 Stadyum Deplasman Nike Dri-FIT Kadın Futbol Şortu
      Yeni Satışa Sunuldu
      Fransa 2022/23 Stadyum Deplasman
      Nike Dri-FIT Kadın Futbol Şortu
      ₺1.099,90
      Nike Go
      Nike Go Yüksek Destekli Yüksek Belli Cepli 7/8 Kadın Taytı (Büyük Beden)
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Go
      Yüksek Destekli Yüksek Belli Cepli 7/8 Kadın Taytı (Büyük Beden)
      ₺2.399,90

      En Az %50 Oranında Sürdürülebilir Malzemeler - Giysi

      Bu ürünler en az %50 oranında organik pamuk, geri dönüştürülmüş polyester veya organik pamuk ve geri dönüştürülmüş polyester karışımından üretilmiştir. Organik pamuk, sentetik kimyasallar kullanmadan ve geleneksel yöntemden daha az suyla yetiştirilir. Geri dönüştürülmüş polyester ise atıklarımızı ve karbon ayak izimizi azaltır.

      Ürünlerimizi giydiğinde kendini iyi hissetmen için kullandığımız malzemelere çok dikkat ediyoruz. Ödün vermeyen bir yaklaşımla her bir malzemenin nasıl yetiştirildiğini, toplandığını ve ürünlerimizi oluşturmak için nasıl işlendiğini inceliyoruz. Polyester ve pamuk gibi en çok kullandığımız malzemelere odaklanıyoruz. Geri dönüştürülmüş polyester, atığı ve karbon emisyonlarını yeni polyestere kıyasla %30 oranında azaltır. Organik pamuk ise geleneksel olarak yetiştirilen pamuğa kıyasla daha az su ve kimyasal kullanılarak yetiştirilir. Bu malzemeler, çevreyi daha az etkilerken aynı mükemmel kaliteyi ve performansı sunar.

      Nike'ta sürdürülebilirlik hakkında daha fazla bilgi edin. Ürünleri sorumlu bir şekilde üretmek ve yaşayıp oynadığımız çevreyi korumak için neler yaptığımızı öğren.