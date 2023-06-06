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      En Az %50 Oranında Sürdürülebilir Malzeme - Giysi

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      Jordan Essentials
      Jordan Essentials Erkek Isınma Eşofman Altı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Jordan Essentials
      Erkek Isınma Eşofman Altı
      Nike Dri-FIT Tour
      Nike Dri-FIT Tour Jakar Erkek Golf Polo Üst (Stok)
      Yeni Satışa Sunuldu
      Nike Dri-FIT Tour
      Jakar Erkek Golf Polo Üst (Stok)
      ₺1.699,90
      Club América 2022/23 Stadyum Üçüncü
      Club América 2022/23 Stadyum Üçüncü Nike Dri-FIT Erkek Futbol Forması
      Yeni Satışa Sunuldu
      Club América 2022/23 Stadyum Üçüncü
      Nike Dri-FIT Erkek Futbol Forması
      ₺1.849,90
      Nike Pro Dri-FIT Vent Max
      Nike Pro Dri-FIT Vent Max Erkek Antrenman Eşofman Altı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Pro Dri-FIT Vent Max
      Erkek Antrenman Eşofman Altı
      ₺1.249,90
      Nike Sportswear
      Nike Sportswear İşlevsel Sportif Erkek Yeleği
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Sportswear
      İşlevsel Sportif Erkek Yeleği
      Naomi Osaka
      Naomi Osaka Kısa Kollu Düğmeli Üst
      Yeni Satışa Sunuldu
      Naomi Osaka
      Kısa Kollu Düğmeli Üst
      ₺1.699,90
      Liverpool FC 2022/23 Stadyum Deplasman
      Liverpool FC 2022/23 Stadyum Deplasman Nike Dri-FIT Erkek Futbol Forması
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Liverpool FC 2022/23 Stadyum Deplasman
      Nike Dri-FIT Erkek Futbol Forması
      Nike Therma
      Nike Therma Tam Boy Fermuarlı Therma-FIT Erkek Fitness Üstü
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Therma
      Tam Boy Fermuarlı Therma-FIT Erkek Fitness Üstü
      ₺1.799,90
      Nike Pro Dri-FIT
      Nike Pro Dri-FIT Sıkı Kesimli Uzun Kollu Erkek Üstü
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Pro Dri-FIT
      Sıkı Kesimli Uzun Kollu Erkek Üstü
      ₺949,90
      Nike Academy
      Nike Academy Dri-FIT Erkek Futbol Eşofman Altı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Academy
      Dri-FIT Erkek Futbol Eşofman Altı
      ₺1.099,90
      Nike Dri-FIT
      Nike Dri-FIT 23 cm Dokuma Erkek Antrenman Şortu
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Dri-FIT
      23 cm Dokuma Erkek Antrenman Şortu
      ₺649,90
      Jordan Essentials
      Jordan Essentials Tam Boy Fermuarlı Fleece Kışlık Erkek Ceketi
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Jordan Essentials
      Tam Boy Fermuarlı Fleece Kışlık Erkek Ceketi
      Jordan Essential
      Jordan Essential Şişme Erkek Ceketi
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Jordan Essential
      Şişme Erkek Ceketi
      Nike Dri-FIT Run
      Nike Dri-FIT Run 18 cm Erkek Koşu Şortu
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Dri-FIT Run
      18 cm Erkek Koşu Şortu
      ₺549,90
      Nike Dri-FIT Run Division Stride
      Nike Dri-FIT Run Division Stride Erkek Koşu Şortu
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Dri-FIT Run Division Stride
      Erkek Koşu Şortu
      ₺1.699,90
      Nike Sportswear Storm-FIT Windrunner
      Nike Sportswear Storm-FIT Windrunner PrimaLoft® Erkek Ceketi
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Sportswear Storm-FIT Windrunner
      PrimaLoft® Erkek Ceketi
      Nike Therma-FIT Strike Winter Warrior
      Nike Therma-FIT Strike Winter Warrior Erkek Futbol Eşofman Altı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Therma-FIT Strike Winter Warrior
      Erkek Futbol Eşofman Altı
      Tottenham Hotspur 2023/24 Stadyum İç Saha
      Tottenham Hotspur 2023/24 Stadyum İç Saha Nike Dri-FIT Erkek Futbol Forması
      Yeni Satışa Sunuldu
      Tottenham Hotspur 2023/24 Stadyum İç Saha
      Nike Dri-FIT Erkek Futbol Forması
      ₺2.299,90
      Tottenham Hotspur 2023/24 Stadyum İç Saha
      Tottenham Hotspur 2023/24 Stadyum İç Saha Nike Dri-FIT Erkek Futbol Şortu
      Yeni Satışa Sunuldu
      Tottenham Hotspur 2023/24 Stadyum İç Saha
      Nike Dri-FIT Erkek Futbol Şortu
      ₺1.099,90
      Tottenham Hotspur 2023/24 Maç İç Saha
      Tottenham Hotspur 2023/24 Maç İç Saha Nike Dri-FIT ADV Erkek Futbol Forması
      Yeni Satışa Sunuldu
      Tottenham Hotspur 2023/24 Maç İç Saha
      Nike Dri-FIT ADV Erkek Futbol Forması
      ₺3.599,90
      Nike Therma-FIT Repel Challenger
      Nike Therma-FIT Repel Challenger Erkek Koşu Eşofman Altı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Therma-FIT Repel Challenger
      Erkek Koşu Eşofman Altı
      Paris Saint-Germain
      Paris Saint-Germain Baskılı Erkek Şortu
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Paris Saint-Germain
      Baskılı Erkek Şortu
      ₺1.249,90
      FFF Academy Pro
      FFF Academy Pro Nike Dri-FIT Erkek Futbol Üstü
      Yeni Satışa Sunuldu
      FFF Academy Pro
      Nike Dri-FIT Erkek Futbol Üstü
      ₺1.549,90
      Nike Everyday Essential
      Nike Everyday Essential Bilek Çorapları (3 Çift)
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Everyday Essential
      Bilek Çorapları (3 Çift)
      ₺449,90

      En Az %50 Oranında Sürdürülebilir Malzemeler - Giysi

      Bu ürünler en az %50 oranında organik pamuk, geri dönüştürülmüş polyester veya organik pamuk ve geri dönüştürülmüş polyester karışımından üretilmiştir. Organik pamuk, sentetik kimyasallar kullanmadan ve geleneksel yöntemden daha az suyla yetiştirilir. Geri dönüştürülmüş polyester ise atıklarımızı ve karbon ayak izimizi azaltır.

      Ürünlerimizi giydiğinde kendini iyi hissetmen için kullandığımız malzemelere çok dikkat ediyoruz. Ödün vermeyen bir yaklaşımla her bir malzemenin nasıl yetiştirildiğini, toplandığını ve ürünlerimizi oluşturmak için nasıl işlendiğini inceliyoruz. Polyester ve pamuk gibi en çok kullandığımız malzemelere odaklanıyoruz. Geri dönüştürülmüş polyester, atığı ve karbon emisyonlarını yeni polyestere kıyasla %30 oranında azaltır. Organik pamuk ise geleneksel olarak yetiştirilen pamuğa kıyasla daha az su ve kimyasal kullanılarak yetiştirilir. Bu malzemeler, çevreyi daha az etkilerken aynı mükemmel kaliteyi ve performansı sunar.

      Nike'ta sürdürülebilirlik hakkında daha fazla bilgi edin. Ürünleri sorumlu bir şekilde üretmek ve yaşayıp oynadığımız çevreyi korumak için neler yaptığımızı öğren.