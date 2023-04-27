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Nike'tan Yoga Spor Sütyenleri ile Maksimum Hareket Kabiliyeti
Yoga için ihtiyacın olan desteği ve kapsama alanını sağlayan Nike yoga spor sütyenleriyle hareketlerine odaklan. Hafif, orta ve yüksek destek seçenekleri sunan kadın yoga koleksiyonunda tüm vücut yapıları ve tüm seviyelerden sporcular için ideal bir spor sütyeni bulunmaktadır. Hem hareketlerini, hem de kişiliğini yansıtan, bantlı sırt, yarışçı sırtı gibi şık görünümlü ve kompresyonlu, sıkı kesim gibi farklı fiziksel özelliklere sahip modeller arasından sana en uygun olanı seç.