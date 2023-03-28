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      Chelsea F.C. Şortlar

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      Chelsea FC 2022/23 Maç İç Saha/Deplasman
      Chelsea FC 2022/23 Maç İç Saha/Deplasman Nike Dri-FIT ADV Erkek Futbol Şortu
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Chelsea FC 2022/23 Maç İç Saha/Deplasman
      Nike Dri-FIT ADV Erkek Futbol Şortu
      ₺1.449,90
      Chelsea FC 2022/23 Stadyum İç Saha/Deplasman
      Chelsea FC 2022/23 Stadyum İç Saha/Deplasman Nike Dri-FIT Erkek Futbol Şortu
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Chelsea FC 2022/23 Stadyum İç Saha/Deplasman
      Nike Dri-FIT Erkek Futbol Şortu
      ₺799,90
      Chelsea FC Strike
      Chelsea FC Strike Nike Dri-FIT Örgü Erkek Futbol Şortu
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Chelsea FC Strike
      Nike Dri-FIT Örgü Erkek Futbol Şortu
      ₺699,90
      Chelsea FC Strike
      Chelsea FC Strike Nike Dri-FIT Erkek Futbol Şortu
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Chelsea FC Strike
      Nike Dri-FIT Erkek Futbol Şortu
      ₺699,90
      Chelsea FC 2022/23 Stadyum Üçüncü
      Chelsea FC 2022/23 Stadyum Üçüncü Nike Dri-FIT Genç Çocuk Futbol Şortu
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Chelsea FC 2022/23 Stadyum Üçüncü
      Nike Dri-FIT Genç Çocuk Futbol Şortu
      ₺699,90
      Chelsea FC 2022/23 Stadyum İç Saha/Deplasman
      Chelsea FC 2022/23 Stadyum İç Saha/Deplasman Nike Dri-FIT Genç Çocuk Futbol Şortu
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Chelsea FC 2022/23 Stadyum İç Saha/Deplasman
      Nike Dri-FIT Genç Çocuk Futbol Şortu
      ₺699,90
      Chelsea FC Strike
      Chelsea FC Strike Nike Dri-FIT Genç Çocuk Futbol Şortu
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Chelsea FC Strike
      Nike Dri-FIT Genç Çocuk Futbol Şortu
      ₺599,90
      Chelsea FC 2022/23 Stadyum Kaleci
      Chelsea FC 2022/23 Stadyum Kaleci Nike Dri-FIT Genç Çocuk Futbol Şortu
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Chelsea FC 2022/23 Stadyum Kaleci
      Nike Dri-FIT Genç Çocuk Futbol Şortu
      ₺699,90
      Chelsea FC Strike
      Chelsea FC Strike Nike Dri-FIT Örgü Genç Çocuk Futbol Şortu
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Chelsea FC Strike
      Nike Dri-FIT Örgü Genç Çocuk Futbol Şortu
      ₺599,90