ANTRENMAN YAPMAYA BUGÜN BAŞLA Yeni Nike+ Training Club, antrenman yapmak için daha akıllı ve etkili bir yol sunuyor. Belirli bir antrenman türüne

değil; güç, dayanıklılık ve hareket kabiliyeti çalışmalarına odaklanarak eksiksiz bir fitness deneyimi yaşatıyor.

İlerleme durumuna ve programına uyum sağlayan kişiselleştirilmiş antrenman planlarını ve antrenmanları keşfet.