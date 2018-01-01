KENDİNİ GEÇMEN İÇİN BURADAYIZ Fitness seviyeni artırmak için ihtiyacın olan her şey burada. Nike+ Training Club uygulamasındaki
antrenmanları ve rehberleri keşfet ya da canlı NTC dersine katılmak için rezervasyon yap.
ANTRENMAN YAPMAYA BUGÜN BAŞLAYeni Nike+ Training Club, antrenman yapmak için daha akıllı ve etkili bir yol sunuyor. Belirli bir antrenman türüne
değil; güç, dayanıklılık ve hareket kabiliyeti çalışmalarına odaklanarak eksiksiz bir fitness deneyimi yaşatıyor.
İlerleme durumuna ve programına uyum sağlayan kişiselleştirilmiş antrenman planlarını ve antrenmanları keşfet.
BİR ANTRENMAN BULNabzını yüksek tutmak, güç kazanmak ve dayanıklılığını
artırmak mı istiyorsun? Hedefin ne olursa olsun,
100'den fazla yepyeni antrenman arasından sana
uygun olanı mutlaka bulacaksın.
NASIL ANTRENMAN YAPTIĞIMIZI ÖĞRENHerkes zor bir antrenman planı oluşturabilir. Fakat
sonuç almak ve çalışmaya devam etmeni sağlamak için
antrenmanın akıllıca hazırlanmış olması gerekir.
Nike+ Training Club'ın antrenmanları, planları ve
rehberliği, seni forma sokar ve formda kalmanı sağlar.
ANTRENMAN PLANINA BAŞLAAntrenman yapmaya yeni başlamış ya da fitness
seviyeni artırmak istiyor olabilirsin. Uyarlanabilir
planlar ilerleme durumuna ve programına uyum sağlar.