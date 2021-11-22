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      Sürdürülebilir Malzemeler

      Nike Dri-FIT Challenger

      Örgü Erkek Koşu Eşofman Altı

      ₺1.149,90

      Smoke Grey
      Siyah

      Yumuşak ve rahat yapıyla koşunu ileriye taşı. Nike Dri-FIT Challenger Eşofman Altı, ter tutmayan teknolojiye ve eşyalarını yakınında tutmanı sağlayan çıtçıtlı tasarıma sahiptir. Bileğe doğru daralan kesim, hareketlerini engellemez. Bu ürün %100 geri dönüştürülmüş polyester fiberden üretilmiştir.

      • Gösterilen Renk: Siyah
      • Stil: DD5003-010

      Beden/Numara ve Kesim

      • Model M beden giymektedir ve boyu 188 cm'dir
      • Büyük beden ve uzun boy giyen modelin bedeni 2XL ve boyu 196 cm'dir
      • Rahat ve sade bir yapı sunan standart kesim

      Ücretsiz Kargo ve İade Olanağı

      1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.

      • Siparişini hangi nedenle olursa olsun 30 gün içinde ücretsiz olarak iade edebilirsin.

      Nasıl Üretildi?

      • Nike ürünlerinde kullanılan geri dönüştürülmüş polyester; geri dönüştürülmüş plastik şişelerin temizlenmesi, parçalanması ve peletlere dönüştürülmesiyle elde edilir. Peletlerden üretilen yüksek kaliteli, yeni ve maksimum performans sunan iplikler ürünlerimizde kullanılır ve çevre üzerindeki etki azaltılmış olur.
      • Geri dönüştürülmüş polyester, atık miktarını azaltmaya ek olarak karbon emisyonlarını da yeni polyestere kıyasla %30'a varan oranlarda azaltır. Nike, her yıl ortalama 1 milyar plastik şişeyi çöplerden ve kanallardan toplamaktadır.
      • Sıfır karbon ve sıfır atık yolculuğumuz Move to Zero hakkında daha fazla bilgi edin. Sürdürülebilirliği göz önünde bulundurarak nasıl ürün tasarladığımızı ve yaşayıp oynamaya devam ettiğimiz yerin geleceğini korumaya nasıl yardımcı olduğumuzu gör.

      İncelemeler (1)

      5 Yıldızlar

      • Comfortable Pants

        zooropa - 22 Kas 2021

        Very comfortable... ideal for most sporting activities and true to size (S). Poor choice of colours... would be nice to see a navy blue (obsidian or blue void) colour option.