Yumuşak ve rahat yapıyla koşunu ileriye taşı. Nike Dri-FIT Challenger Eşofman Altı, ter tutmayan teknolojiye ve eşyalarını yakınında tutmanı sağlayan çıtçıtlı tasarıma sahiptir. Bileğe doğru daralan kesim, hareketlerini engellemez. Bu ürün %100 geri dönüştürülmüş polyester fiberden üretilmiştir.
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5 Yıldızlar
zooropa - 22 Kas 2021
Very comfortable... ideal for most sporting activities and true to size (S). Poor choice of colours... would be nice to see a navy blue (obsidian or blue void) colour option.