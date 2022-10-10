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      Nike Air Kukini

      Erkek Ayakkabısı

      ₺2.299,90

      Rahatça giyip çıkar. İster araziye ister sokaklara hükmet. Nike Air Kukini, rahat stili teknik öğelerle bir araya getirir. Süblime grafikler ile neopren benzeri rahat kumaş gibi esnek malzemeler, dağ sporlarının ve triatlon sporcuların hızından ilham almıştır. Ağlı destek sistemi, yüksek tempoyu çağrıştıran bir stil sunar. Air yastıklama, zıt öğeleri birleştirerek sınırları zorlayan bu rahat stili tamamlar.

      • Gösterilen Renk: Siyah/Multi-Color/Beyaz/Kumquat
      • Stil: DJ6418-001

      Ücretsiz Kargo ve İade Olanağı

      1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.

      • Siparişini hangi nedenle olursa olsun 30 gün içinde ücretsiz olarak iade edebilirsin.

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