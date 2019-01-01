Koşmayı Nasıl Seversin?

Koşu Kursu

    Koşu Kursu

    Koşu Kursu

    Koşmak Nasıl Sevilir?

    İyi bir ilişki emek ister. Özellikle de bu ilişki sen ve koşu arasındaysa. Nike Running Global Baş Koşu Koçu Chris Bennett, "Koşuyla arandaki ilişkinin uzun vadeli olmasını istiyorsan iyi bir ilişkinin nitelikleri olan dürüstlük, bağışlayıcılık ve heyecanı antrenmanlarında yaşamalısın." diyor. Bağcıklarını bağla, koşunun gözlerinin içine bak ve aşağıdaki ipuçlarıyla harika bir ilişkiye başla:

    • Koşu için beyaz bir sayfa aç
    • Rutinini çeşitlendir
    • Kendine hedef belirle
    • Her koşunun başlangıcını kutla
    • Kötü koşularını kabul et
    • Kuvvetlenmek için başka antrenmanlar yap
    • Vücudunu dinle

    İyi bir başlangıç yapma

    Koşu için beyaz bir sayfa aç

    Koşu için beyaz bir sayfa aç

    Önyargılarını bir kenara bırak ve ilk birkaç koşuya başarılı olacağına inanarak başla. Sana kolay geleni yap ve mesafeyi ya da tempoyu düşünme. Koşu Koçu, "Bu pozitif deneyimleri oluşturmanın faydasını görürsün." diyor.

    Rutinini çeşitlendir

    Rutinini çeşitlendir

    Koşu Koçu, "Sürekli koşanlar her zaman aynı rotada koşmaz." diyor. Motivasyonunu korumak için yeni şeyler dene: Her zamanki rotanı aksi yönde koş, koşuya arkadaşlarını getir ya da 20 dakikalık bir hız koşusuyla antrenmanında değişiklik yap.

    Kendine hedef belirle

    Kendine hedef belirle

    Her koşuda kendine bir hedef belirle. Bu hedef karmaşık olmak zorunda değil; ısınırken kendini zorlamamayı veya yeni bir rotada koşmayı seçebilirsin. Koşu Koçu şöyle diyor: "Koşmak hoşuna gittiği için daha fazla koşmaya başladığını göreceksin. Belki de bir sonraki hedefin 5K için antrenman yapmak olur."

    "

    Vücudundaki ağrıların tadını çıkar, çünkü harika bir şey yaptığını söylüyorlar.

    Chris Bennett
    Nike Running Global Baş Koşu Koçu

    İlişkiyi canlı tutma

    Her koşunun başlangıcını kutla

    Saat çok erken; yatağın sıcak mı sıcak. Belki de uzun bir gün geçirdin ve tek istediğin şey kanepene gömülmek. Ama yine de ayakkabılarını giyiyorsun. Her koşunun en zor kısmı başlangıcıdır. Koşu Koçu, "Koşmaya başladığın için kendini kutlamayı unutma. İlk 100 metreden sonra her şey kolaylaşıyor." diyor.

    Kötü koşularını kabul et

    Şimdi gerçekleri konuşalım: Her koştuğunda o ünlü koşucu kafasını yaşamayabilirsin. Bu tamamen normal. Koşu Koçu, "Başarıyı ve gelişimi ölçmek istiyorsan kötü bir koşuyu bitirmekten daha iyi bir yol yoktur. Bu, hem fiziksel hem zihinsel açıdan güçlü olduğunu gösterir." diyor.

    Kuvvetlenmek için başka antrenmanlar yap

    Koşu Koçu, "Sağlıklı kalmak için çalışmak gerekir." diyor. Koşunun kuvvetlendirmediği kaslara kondisyon kazandırmak, koşu mesafeni ve süreni artırmana yardımcı olabilir. Karnı çalıştırmak, kalçayı kuvvetlendirmek ve vücudun üst kısmını şekle sokmak, koşunun etkilerine karşı dayanıklı olmak için çok önemlidir. Kuvvetini, dengeni ve esnekliğini artırman için özel olarak tasarlanmış antrenmanları Nike Training Club'da bulabilirsin.

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    Vücudunu dinle

    Koştuktan sonra sağlam bir kahvaltı mı yapmak istiyorsun? Durma, yap. 10 dakika yere uzanman mı gerekiyor? Hiç sorun değil. Koşu Koçu şunları diyor: "Koşmak istemek için koşudan keyif almalısın. Kutlama da güç toplamanın bir parçasıdır." En azından bir dakikanı ayırıp vücudunun neler başarabildiğini düşün ve mutlu ol.

    Topluluk bul

    Kendini diğer koşucularla kıyaslayabileceğin, yarışabileceğin ve birbirinizi kutlayabileceğiniz Nike Run Club uygulamasında arkadaşlarını ve diğer koşucuları takip et.

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    Topluluk bul

    Kendini diğer koşucularla kıyaslayabileceğin, yarışabileceğin ve birbirinizi kutlayabileceğiniz Nike Run Club uygulamasında arkadaşlarını ve diğer koşucuları takip et.

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