Koşmayı Nasıl Seversin?

İlişkiyi canlı tutma

Her koşunun başlangıcını kutla

Saat çok erken; yatağın sıcak mı sıcak. Belki de uzun bir gün geçirdin ve tek istediğin şey kanepene gömülmek. Ama yine de ayakkabılarını giyiyorsun. Her koşunun en zor kısmı başlangıcıdır. Koşu Koçu, "Koşmaya başladığın için kendini kutlamayı unutma. İlk 100 metreden sonra her şey kolaylaşıyor." diyor.

Kötü koşularını kabul et

Şimdi gerçekleri konuşalım: Her koştuğunda o ünlü koşucu kafasını yaşamayabilirsin. Bu tamamen normal. Koşu Koçu, "Başarıyı ve gelişimi ölçmek istiyorsan kötü bir koşuyu bitirmekten daha iyi bir yol yoktur. Bu, hem fiziksel hem zihinsel açıdan güçlü olduğunu gösterir." diyor.

Kuvvetlenmek için başka antrenmanlar yap

Koşu Koçu, "Sağlıklı kalmak için çalışmak gerekir." diyor. Koşunun kuvvetlendirmediği kaslara kondisyon kazandırmak, koşu mesafeni ve süreni artırmana yardımcı olabilir. Karnı çalıştırmak, kalçayı kuvvetlendirmek ve vücudun üst kısmını şekle sokmak, koşunun etkilerine karşı dayanıklı olmak için çok önemlidir. Kuvvetini, dengeni ve esnekliğini artırman için özel olarak tasarlanmış antrenmanları Nike Training Club'da bulabilirsin.

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Vücudunu dinle

Koştuktan sonra sağlam bir kahvaltı mı yapmak istiyorsun? Durma, yap. 10 dakika yere uzanman mı gerekiyor? Hiç sorun değil. Koşu Koçu şunları diyor: "Koşmak istemek için koşudan keyif almalısın. Kutlama da güç toplamanın bir parçasıdır." En azından bir dakikanı ayırıp vücudunun neler başarabildiğini düşün ve mutlu ol.