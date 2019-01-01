Koşu Kursu

Köpeğinle Nasıl Koşarsın?

Koşuya her çıktığında, kıvrılıp kanepeye yatmış köpeğinin görüntüsü gözünün önünden gitmiyor. Üzgün gözleriyle onu neden çıkarmadığını sorduğundan eminsin. Onu da yanına almak istiyorsun. Peki bu o kadar kolay mı?

Nike Running Global Baş Koşu Koçu Chris Bennett, "Birçok köpek koşmayı sever ama bu, nasıl koşacaklarını bildikleri anlamına gelmiyor." diyor. Köpeğini koşuya çıkarmadan önce bilmen gereken her şey burada.