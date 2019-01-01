Koşu Kursu

    Koşu Kursu

    Koşu Kursu

    Köpeğinle Nasıl Koşarsın?

    Koşuya her çıktığında, kıvrılıp kanepeye yatmış köpeğinin görüntüsü gözünün önünden gitmiyor. Üzgün gözleriyle onu neden çıkarmadığını sorduğundan eminsin. Onu da yanına almak istiyorsun. Peki bu o kadar kolay mı?

    Nike Running Global Baş Koşu Koçu Chris Bennett, "Birçok köpek koşmayı sever ama bu, nasıl koşacaklarını bildikleri anlamına gelmiyor." diyor. Köpeğini koşuya çıkarmadan önce bilmen gereken her şey burada.

    • Tempoyu köpeğin belirlesin
    • Yanına iki kat fazla su al
    • Tasma kayışı ayarlanabilir olsun
    • Kısa koşularla başla
    • Hepsi koşucu değildir
    • Köpeğinin güvenliğini sağla

    Köpeğini başarıya hazırla

    Tempoyu köpeğin belirlesin

    Tempoyu köpeğin belirlesin

    Bilmen gereken en önemli şey, bu koşunun senin için olmadığıdır. Koşu Koçu Bennett, "Hızlı koşmak istiyorsan köpeğini yanına alma." diyor. Yavaş başla; köpeğin durup çiçekleri koklamak isterse ona izin ver. "Koşudan keyif alırsa bir sonraki koşuya çıkmak için daha heyecanlı olur."

    Yanına iki kat fazla su al

    Yanına iki kat fazla su al

    Köpekler yalnızca patilerinden terler, bu yüzden vücutlarının aşırı ısınması işten bile değildir. Susuz kalmaması için yanına bol miktarda su al. Çantanı hazırlarken biraz ödül maması ve tuvalet torbası koymayı da unutma.

    Tasma kayışı ayarlanabilir olsun

    Tasma kayışı ayarlanabilir olsun

    Hem köpeğinin hem de diğer koşucuların güvenliği için çok önemli olan ayarlanabilir tasma kayışları, köpeğinin nereye gittiğini daha iyi kontrol etmeni sağlarken ona da gezip dolaşması için biraz alan sunar. Onu kontrol etmen gereken durumlarda ise göğüslük, köpek için boyna takılan tasmadan daha rahat olur.

    Kısa koşularla başla

    Kısa koşularla başla

    Yavaş, kolay koşularla başla ve köpeğin tamam dedi mi durmaya hazır ol. Koşu Koçu, "Yavaşlarsa veya oturup kalırsa koşu bitmiş demektir." diyor. Köpeğin sıkılmış ya da kendisini iyi hissetmiyor olabilir, böyle durumlarda onu yanında sürüklemek istemezsin. "Köpeğinin daha sonra da seninle koşmak istemeli."

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    Koşudan sonra kutlama yapmak için ödül mamasını hazır bulundur. Onu kutlamak önemlidir.

    Chris Bennett
     Nike Running Global Baş Koşu Koçu

    Koşmadan önce araştırma yap

    Hepsi koşucu değildir

    Pug ve boxer gibi basık burunlu cinsler ve corgi gibi kısa bacaklı köpekler koşmaya uygun değildir. Bazılarının ise koşmak ilgisini çekmez. Koşu Koçu, "Köpeğini tanı ve fiziksel sınırlarının farkında ol." diyor. Köpeğinin cinsinin yorucu egzersize uygun olup olmadığını American Kennel Club'da öğrenebilirsin.

    Köpeğinin güvenliğini sağla

    Kayışına takılmaman için köpeğine yanında koşmayı öğret. Diğer koşucularla arasında mesafe olması için bunu koşu yolunun dışında yap. Koştuğunuz zemine de her zaman dikkat et. Örneğin, sıcak bir günde asfalt köpeğinin patilerini yakabilir.

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    Rehberli koşudan destek al

    Nike Run Club'ın rehberli koşularında Nike'ın koşu koçları, sporcular ve özel konuklar, koşunun her adımında seni cesaretlendirir.

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