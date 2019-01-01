Koşu Kursu
Köpeğinle Nasıl Koşarsın?
Koşuya her çıktığında, kıvrılıp kanepeye yatmış köpeğinin görüntüsü gözünün önünden gitmiyor. Üzgün gözleriyle onu neden çıkarmadığını sorduğundan eminsin. Onu da yanına almak istiyorsun. Peki bu o kadar kolay mı?
Nike Running Global Baş Koşu Koçu Chris Bennett, "Birçok köpek koşmayı sever ama bu, nasıl koşacaklarını bildikleri anlamına gelmiyor." diyor. Köpeğini koşuya çıkarmadan önce bilmen gereken her şey burada.
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Koşudan sonra kutlama yapmak için ödül mamasını hazır bulundur. Onu kutlamak önemlidir.
Chris Bennett
Nike Running Global Baş Koşu Koçu
Koşmadan önce araştırma yap
Hepsi koşucu değildir
Pug ve boxer gibi basık burunlu cinsler ve corgi gibi kısa bacaklı köpekler koşmaya uygun değildir. Bazılarının ise koşmak ilgisini çekmez. Koşu Koçu, "Köpeğini tanı ve fiziksel sınırlarının farkında ol." diyor. Köpeğinin cinsinin yorucu egzersize uygun olup olmadığını American Kennel Club'da öğrenebilirsin.
Köpeğinin güvenliğini sağla
Kayışına takılmaman için köpeğine yanında koşmayı öğret. Diğer koşucularla arasında mesafe olması için bunu koşu yolunun dışında yap. Koştuğunuz zemine de her zaman dikkat et. Örneğin, sıcak bir günde asfalt köpeğinin patilerini yakabilir.
Rehberli koşudan destek al
Nike Run Club'ın rehberli koşularında Nike'ın koşu koçları, sporcular ve özel konuklar, koşunun her adımında seni cesaretlendirir.
Rehberli koşudan destek al
Nike Run Club'ın rehberli koşularında Nike'ın koşu koçları, sporcular ve özel konuklar, koşunun her adımında seni cesaretlendirir.