Nike Run Club
Nike Run Club
Koşu Seni Bekliyor
Bu koşu ürününü aldığın için teşekkürler. Bir sonraki koşun için ihtiyacın olan her şeye sahipsin. Artık performansına odaklanmanın vakti geldi.
İzin verirsen bizi seçtiğin için sana teşekkür etmek amacıyla bir sonraki koşunu şimdiye kadarki en iyi koşun haline getirmeye yardımcı olmak istiyoruz. Mükemmel koşu partnerin olan Nike Run Club'la tanış. NRC sayesinde koşularını takip edebilir, hedefler belirleyebilir, gelişimini ölçebilir ve başarını kutlayabilirsin. Ayrıca yolculuğunu koşu topluluğuyla paylaşabilir, yarışmalara katılabilir ve destek verip alabilirsin.
Daha fazla bilgi edinmek için sayfayı aşağıya kaydır ya da bir sonraki hedefinin peşinden koşmaya başla ve uygulamayı hemen indir.
Nike Run Club
Koşu Seni Bekliyor
Bu koşu ürününü aldığın için teşekkürler. Bir sonraki koşun için ihtiyacın olan her şeye sahipsin. Artık performansına odaklanmanın vakti geldi.
İzin verirsen bizi seçtiğin için sana teşekkür etmek amacıyla bir sonraki koşunu şimdiye kadarki en iyi koşun haline getirmeye yardımcı olmak istiyoruz. Mükemmel koşu partnerin olan Nike Run Club'la tanış. NRC sayesinde koşularını takip edebilir, hedefler belirleyebilir, gelişimini ölçebilir ve başarını kutlayabilirsin. Ayrıca yolculuğunu koşu topluluğuyla paylaşabilir, yarışmalara katılabilir ve destek verip alabilirsin.
Daha fazla bilgi edinmek için sayfayı aşağıya kaydır ya da bir sonraki hedefinin peşinden koşmaya başla ve uygulamayı hemen indir.
Uygulama Hakkında Daha Fazla Bilgi Edin
Bizimle Koş
Rehberli Koşularla sana inanan ve nasıl başaracağını söyleyen zihnindeki sese ulaş. Zihnine ve vücuduna odaklanmak istiyorsan Headspace'in sunduğu ve şimdi NRC uygulamasında mevcut olan Rehberli Koşuları keşfet.
En Yeni Rehberli Koşularımızı Keşfet
İlerleme Durumunu Takip Et
Tempo, konum, mesafe, yükseklik, nabız ve mesafe ara zamanları gibi ihtiyacın olan tüm bilgileri edin ve koşun sırasında gördüklerin üzerinde daha fazla kontrol sahibi ol.
Renklerini Göster
Koştuğun toplam mesafeyi renk kodlu koşu ekranıyla başkalarına göster.
Ayakkabılarını Etiketle
Diğer markalardan olsa bile sahip olduğun her koşu ayakkabısıyla ne kadar mesafe koştuğunu takip et.
Sana Özel Koşu Koçu
Hedefin ne olursa olsun, Nike Koşu Koçunun sana uygun bir planı mutlaka vardır. Hedeflerin ve fitness seviyenle başlayan ve sen ilerledikçe sana uyum sağlayan bir plan.
Yeni Hedefler Belirle
Yarışmalarımız ve Başarılarımızla kendine ulaşılacak bir hedef belirle. Haftada 15 km, ayda 100 km yarışmalarına katıl ya da kendi yarışmanı oluştur. Bir hedef belirle ve o hedefe ulaşmaya çalışırken hem arkadaşların hem de koşu topluluğundan destek al. Eylül'de sunulacak.
Koşunu Paylaş
Fotoğraf, istatistik ve çıkartma ekleyerek paylaşımlarını kişiselleştir ve ardından paylaşımlarını kimin görebileceğini belirle. Örneğin, tüm sosyal ağını ya da sadece Nike arkadaşlarını seçebilirsin.