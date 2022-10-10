Nike Run Club

Bu koşu ürününü aldığın için teşekkürler. Bir sonraki koşun için ihtiyacın olan her şeye sahipsin. Artık performansına odaklanmanın vakti geldi.

İzin verirsen bizi seçtiğin için sana teşekkür etmek amacıyla bir sonraki koşunu şimdiye kadarki en iyi koşun haline getirmeye yardımcı olmak istiyoruz. Mükemmel koşu partnerin olan Nike Run Club'la tanış. NRC sayesinde koşularını takip edebilir, hedefler belirleyebilir, gelişimini ölçebilir ve başarını kutlayabilirsin. Ayrıca yolculuğunu koşu topluluğuyla paylaşabilir, yarışmalara katılabilir ve destek verip alabilirsin.

Daha fazla bilgi edinmek için sayfayı aşağıya kaydır ya da bir sonraki hedefinin peşinden koşmaya başla ve uygulamayı hemen indir.