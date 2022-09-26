₺799,90

Bu yılın başında satışa sunulan Dunk Low "Ceramic" modelinin ardından, 2001 tarihli Japonya'ya özel bir başka stille geri dönüyoruz. Eklektik tonları ve yumuşak dokularıyla yıllardır peşinden koşulan "Veneer" renk grubu, kaliteli süet malzemesi ve siyah, nori green ve ceramic tonlarıyla orijinal tasarımı koruyarak geri dönüyor. Bu yeni üretimde file dil, dokuma dil etiketleri ve topuk ucundaki işlemeli Nike yazısı gibi OG ayrıntılar da yer alıyor. Spor giyim tarihinin bir parçasına sahip olmak istiyorsan bu kült klasiği sakın kaçırma.