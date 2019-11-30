Parisli günlük giyim markası Maison Château Rouge'un sahibi, Paris'teki modern bir Afrika diasporasının dinamizmini ve zenginliğini sergileyen genç tasarımcı Youssouf Fofana. Fofana'nın Air Jordan I Mid "Fearless" serisine yaptığı katkılar, Paris sokak kültürünün kalbi olan 18. bölgedeki Afrika stilinin hakim olduğu moda anlayışını zenginleştiriyor.



Fofana'nın Fearless Air Jordan I Mid modeli, üst kısım boyunca uzanan zarif kabartma desenlerle öne çıkıyor. Üst kısımda Psychic Blue ve Pale Vanilla renk gruplarıyla yumuşatılan ikonik AJI renk bloğu, Cinnamon Swoosh'a mükemmel uyum sağlayarak tasarımı sadeleştiriyor. Bu iş birliğinin kahramanı, sepetçilik ve halk sanatına saygı duruşunda bulunarak Fofana'nın kültürel kökenini yansıtan, dil ve topuk kısmındaki karakteristik, kırmızı renkli el dikişleri. Air Jordan'ın Fearless serisinin diğer modelleri gibi bu stil de, dil kısmındaki Nike Air logosu ve ayak bileğindeki Jordan Wings logosuyla orijinal modele sadık kalıyor.