Tinker Hatfield'ın yaratıcı ellerinden çıkan Air Huarache, 1991'de satışa sunuldu ve modern performansı yeniden tanımladı. Model, basit bir soru sordu: "Bugün ayaklarına sarıldın mı?" Tüm zamanların favori stili, zamana meydan okuyan ayrıntılara sahip OG renk grubuyla geri dönüyor. Üst kısımdaki yumuşak, sentetik vurgular; nefes alabilirliği yüksek, neopren benzeri kumaşla bir araya gelerek şık bir stil sunuyor. Silüetin düşük bilek kısmı, ikonik topuk klipsi ve patik benzeri yapısı ise şeklini koruyor.