Nike; performans, sosyal medya ve reklam amacıyla sizden tanımlama bilgilerini kabul etmenizi ister. Üçüncü tarafların sosyal medya ve reklam tanımlama bilgileri size sosyal medya işlevleri ve kişiselleştirilmiş reklamlar sunmak için kullanılır. Daha fazla bilgi edinmek veya tercihlerinizi değiştirmek için web sitesinin en altındaki "Daha Fazla Bilgi" tuşuna basın veya "Tanımlama Bilgileri" kısmını ziyaret edin. Bu tanımlama bilgileri ve kişisel bilgilerinizin işlenmesi konusunda daha fazla bilgi edinmek için şu linke bakabilirsiniz: Gizlilik ve Tanımlama Bilgisi Politikası. Bu tanımlama bilgilerini ve ilgili kişisel bilgilerinizin işlenmesini kabul ediyor musunuz?